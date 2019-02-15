На стройплощадку лицея для одаренных детей в Усть-Лабинске привезли котельную

Краснодарский край

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В Усть-Лабинске продолжается строительство лицея для одаренных детей, который станет аналогом сочинского центра «Сириус»

На площадку будущего лицея доставили блочно-модульную котельную БМК-КЭС-R-2400. Она имеет вторую категорию надежности теплоснабжения, ее проектная мощность — 2,4 МВт (отопление 95‑70 °С). Оборудование предназначено только для отопления здания лицея и может работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Лицей в Усть-Лабинске строится по инициативе фонда «Вольное дело». Это будет образовательное учреждение инновационного формата с уклоном в технические специальности по аналогии с сочинским «Сириусом». Вместе с углубленным изучением физики, математики, информатики и химии в лицее также будут обучать иностранным языкам и ключевым гуманитарным дисциплинам.

Учебное заведение, рассчитанное на 475 человек, будет состоять из трехэтажного учебного корпуса на 19 классов, физкультурно-спортивного комплекса и кампуса. Открытие лицея запланировано на 2021 год.

Вольное дело Образование Строительство Усть-Лабинский район Школа
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