СК не нашел состава преступления в отношении Ивана Голунова. Тот подал заявление в ФСБ

Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением, в котором просит зарегистрировать сообщения о преступлении в отношении него

В заявлении указывается, что 28 ноября Голунов получил ответ от Следственного комитета РФ, из которого следует, что обстоятельств, указывающих на то, что в отношении него совершено преступление, нет. По версии СК также нет и оснований для регистрации сообщения о преступлении и проведения по нему процессуальной проверки.

11 декабря Голунов с адвокатом пошел в ФСБ, где в приемной они подали заявление о преступлении — фальсификации доказательств и применении насилия. Журналист просит «зарегистрировать сообщение о преступлении и провести проверку сообщения о преступлении в порядке статей 144-145 УПК РФ с целью установления всех данных об обстоятельствах, указывающих на признаки совершенного в отношении Голунова преступления», передает ;«Интерфакс».

11 ноября в Басманном суде Москвы стало известно, что в настоящий момент все материалы дела, по которому ранее обвиняемым был журналист Голунов, находятся под грифом «секретно».