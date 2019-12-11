СК не нашел состава преступления в отношении Ивана Голунова. Тот подал заявление в ФСБ
Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением, в котором просит зарегистрировать сообщения о преступлении в отношении него
В заявлении указывается, что 28 ноября Голунов получил ответ от Следственного комитета РФ, из которого следует, что обстоятельств, указывающих на то, что в отношении него совершено преступление, нет. По версии СК также нет и оснований для регистрации сообщения о преступлении и проведения по нему процессуальной проверки.
11 декабря Голунов с адвокатом пошел в ФСБ, где в приемной они подали заявление о преступлении — фальсификации доказательств и применении насилия. Журналист просит «зарегистрировать сообщение о преступлении и провести проверку сообщения о преступлении в порядке статей 144-145 УПК РФ с целью установления всех данных об обстоятельствах, указывающих на признаки совершенного в отношении Голунова преступления», передает ;«Интерфакс».
11 ноября в Басманном суде Москвы стало известно, что в настоящий момент все материалы дела, по которому ранее обвиняемым был журналист Голунов, находятся под грифом «секретно».
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Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве, обвинили в хранении наркотиков и отправили под домашний арест. В задержании участвовали полковник Андрей Щиров, а также его подчиненные Роман Феофанов и Максим Уметбаев. Голунов уверял, что наркотики ему подбросили.
В связи с недоказанностью обвинения уголовное дело закрыли и отстранили от должности задержавших его полицейских. 16 июля пресс-служба МВД сообщала, что всего по итогам проверки из полиции уволили четырех человек. Также в отставку отправили двух генералов — главу управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
В сентябре стало известно, что Мосгорсуд рассматривает иски Щирова, Феофанова и Уметбаева о восстановлении на службу.
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