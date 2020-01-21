«Зенит» отдал Александра Кокорина в аренду «Сочи»

Напомним, в октябре 2018 года Александр Кокорин попал под следствие после того как вместе с братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, а также их другом Александром Протасовицким в Москве устроили две драки — с водителем ведущей Первого канала и чиновником Минпромторга и его коллегой.

Следствие длилось полгода, все это время спортсмены находились в СИЗО. В мае суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаева — к году и пяти месяцам, они должны были выйти на свободу в декабре и ноябре соответственно. В начале августа футболисты подали прошения об условно-досрочном освобождении, а 6 сентября суд принял решение отпустить их.