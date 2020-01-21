«Зенит» отдал Александра Кокорина в аренду «Сочи»

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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Футбольный клуб «Сочи» 21 января сообщил о переходе форварда питерского «Зенита» Александра Кокорина

Нападающий пробудет в аренде у «леопардов» до конца сезона-2019/20, сообщили 21 января в пресс-службе «Сочи».

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Напомним, в октябре 2018 года Александр Кокорин попал под следствие после того как вместе с братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, а также их другом Александром Протасовицким в Москве устроили две драки — с водителем ведущей Первого канала и чиновником Минпромторга и его коллегой.

Следствие длилось полгода, все это время спортсмены находились в СИЗО. В мае суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаева — к году и пяти месяцам, они должны были выйти на свободу в декабре и ноябре соответственно. В начале августа футболисты подали прошения об условно-досрочном освобождении, а 6 сентября суд принял решение отпустить их.

Галицкий объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым:

После освобождения Павел Мамаев в «Краснодар» уже не вернулся: 20 сентября клуб расторг договор с полузащитником. Вскоре хавбек подписал контракт с «Ростовом».

«Зенит» же не стал разрывать отношения с Кокориным. Накануне освобождения форвард заключил новый контракт с клубом, однако комитет по статусу игроков РФС отказал «Зениту» в заявке Кокорина вне регистрационного периода. На сайте РСФ объяснили причины отказа.

Юга.ру публиковали колонку спортивного журналиста Василия Уткина, в которой он высказал мнение о будущей карьере Кокорина и Мамаева, сказав, что условия, в которых оказался экс-игрок «быков», выгоднее.

Павел Мамаев ФК «Зенит» ФК «Сочи» Футбол

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