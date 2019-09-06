Мамаева и Кокорина решили отпустить по УДО
Суд 6 сентября принял решение по условно-досрочному освобождению футболистов Павла Мамаева, а также Александра и Кирилла Кокориных, осужденных за драку
Футболист «Краснодара» Павел Мамаев, игрок «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года в Москве устроили две драки — с водителем ведущей Первого канала, а также чиновником Минпромторга и его коллегой. После этого четверо спортсменов стали фигурантами уголовного дела.
Следствие длилось полгода, все это время спортсмены находились в СИЗО. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам. Они должны были выйти на свободу в декабре и ноябре соответственно. В начале июля их перевели в колонию, а 2 августа Мамаев и Кокорин подали прошения об условно-досрочном освобождении.
6 сентября выездной суд в исправительной колонии № 4 Белгородской области принял решение условно-досрочно освободить Мамаева и братьев Кокориных, сообщает «Медуза».
По словам адвоката Юрия Падалки, руководство колонии поддержало УДО, написал ТАСС. Потерпевшая сторона не возражала против досрочного освобождения футболистов.
Решение суда вступит в законную силу через 10 дней. Тогда же футболисты выйдут на свободу.
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