Мамаева и Кокорина решили отпустить по УДО

Суд 6 сентября принял решение по условно-досрочному освобождению футболистов Павла Мамаева, а также Александра и Кирилла Кокориных, осужденных за драку

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев, игрок «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года в Москве устроили две драки — с водителем ведущей Первого канала, а также чиновником Минпромторга и его коллегой. После этого четверо спортсменов стали фигурантами уголовного дела.

Следствие длилось полгода, все это время спортсмены находились в СИЗО. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам. Они должны были выйти на свободу в декабре и ноябре соответственно. В начале июля их перевели в колонию, а 2 августа Мамаев и Кокорин подали прошения об условно-досрочном освобождении.

6 сентября выездной суд в исправительной колонии № 4 Белгородской области принял решение условно-досрочно освободить Мамаева и братьев Кокориных, сообщает «Медуза».

По словам адвоката Юрия Падалки, руководство колонии поддержало УДО, написал ТАСС. Потерпевшая сторона не возражала против досрочного освобождения футболистов.

Решение суда вступит в законную силу через 10 дней. Тогда же футболисты выйдут на свободу.