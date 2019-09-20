«Краснодар» разорвал контракт с Мамаевым

В октябре 2018 года на Мамаева, а также игрока «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого з авели дело за участие в двух драках в Москве — с водителем ведущей Первого канала, а также с чиновником Минпромторга и его коллегой. Во время следствия футболисты находились в СИЗО.

Сразу после драки «Краснодар» подал в Российский футбольный союз заявление о расторжении договора с Мамаевым. Владелец клуба Сергей Галицкий объяснил, что принял решение о прекращении сотрудничества с хавбеком, так как поведенческая модель футболиста должна соответствовать образу, который видят дети, когда «ложатся спать, кладут свою голову на подушку и думают о тебе как о кумире». Однако контракт невозможно было расторгнуть, пока спортсмен находился под стражей.

В мае 2019-го суд приговорил Павла Мамаева к году и пяти месяцам колонии, однако в сентябре его решили отпустить по УДО. 17 сентября хавбек вышел на свободу.

Вечером 20 сентября «Краснодар» договорился с Мамаевом о прекращении сотрудничества. В пресс-службе клуба подчеркнули, что в дальнейшем не намерены комментировать эту тему.

«Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты», — добавили в пресс-службе клуба и приложили видео с лучшими игровыми моментами Мамаева в составе «быков».