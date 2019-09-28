Мамаев подписал контракт с «Ростовом»
Полузащитник Павел Мамаев заключил соглашение с футбольным клубом «Ростов»
Его как нового игрока команды руководство клуба представило на матче «Ростов» — «Динамо» 28 сентября. Позже официальное сообщение выпустила пресс-служба клуба.
Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. Мамаев будет выступать в «Ростове» под десятым номером.
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По информации «Спорт-Экспресс», годовой доход игрока с учетом бонусов за командные достижения может достичь 1 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мамаева в 3 млн евро.
Как писали Юга.ру, 20 сентября ФК «Краснодар», где Мамаев провел последние четыре сезона, досрочно расторг контракт с полузащитником из-за того, что в октябре 2018 года он вместе с футболистом «Зенита» Александром Кокориным попал под следствие за участие в двух драках в центре Москвы. Оба инцидента попали на записи камер видеонаблюдения. Мамаева приговорили к году и пяти месяцам колонии.
Сразу после драки «Краснодар» подал в Российский футбольный союз заявление о расторжении договора с Мамаевым. Владелец клуба Сергей Галицкий объяснил, что решил прекратить сотрудничество с хавбеком, так как его образ не соответствует поведенческой модели футболиста, о котором дети думают как о кумире. Однако контракт невозможно было расторгнуть, пока спортсмен находился в заключении. 17 сентября полузащитник вышел на свободу по УДО, а через три дня он остался без клуба.
27 сентября стало известно, что Мамаев проходит в Ростове медосмотр. В клубе сообщили, что Мамаев успешно его прошел. Для него составили план индивидуальных тренировок.
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