Мамаев подписал контракт с «Ростовом»

Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. Мамаев будет выступать в «Ростове» под десятым номером.

По информации «Спорт-Экспресс», годовой доход игрока с учетом бонусов за командные достижения может достичь 1 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мамаева в 3 млн евро.

Как писали Юга.ру, 20 сентября ФК «Краснодар», где Мамаев провел последние четыре сезона, досрочно расторг контракт с полузащитником из-за того, что в октябре 2018 года он вместе с футболистом «Зенита» Александром Кокориным попал под следствие за участие в двух драках в центре Москвы. Оба инцидента попали на записи камер видеонаблюдения. Мамаева приговорили к году и пяти месяцам колонии.

Сразу после драки «Краснодар» подал в Российский футбольный союз заявление о расторжении договора с Мамаевым. Владелец клуба Сергей Галицкий объяснил, что решил прекратить сотрудничество с хавбеком, так как его образ не соответствует поведенческой модели футболиста, о котором дети думают как о кумире. Однако контракт невозможно было расторгнуть, пока спортсмен находился в заключении. 17 сентября полузащитник вышел на свободу по УДО, а через три дня он остался без клуба.

27 сентября стало известно, что Мамаев проходит в Ростове медосмотр. В клубе сообщили, что Мамаев успешно его прошел. Для него составили план индивидуальных тренировок.