«К черту сантименты». Василий Уткин о том, кому больше повезло с карьерой после выхода из колонии — Мамаеву или Кокорину
Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин рассуждает, какой из сценариев лучше для вышедших из колонии Павла Мамаева и Александра Кокорина — разрыв контракта, как в случае с первым, или его сохранение, как в случае со вторым.
Мамаев в «Ростове», и, отбросив сантименты в сторону, вот скажите, что лучше и менее обременительно?
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Кейс 1. «Краснодар» разорвал контракт с Мамаевым (не придирайтесь к юридическим формулировкам; не захотел сохранять отношения после тюрьмы, ок). Мамаев как свободный агент выбрал из нескольких предложений, полагаю, получил и подъемные. Новые отношения с новым клубом с чистого листа.
Кейс 2. Кокорин получил моральную поддержку клуба (с тем же результатом, считая время от задержания до выхода), в итоге не имел конкурентного предложения, подписал новый контракт с прежним клубом на условиях, клубом же и предложенных. Возможно, хороших; но конкурентные всегда лучше. Теперь ему нужно доказать состоятельность после года без игры в самой богатой команде, конкурируя с сильнейшей парой нападающих в стране.
Оба случая житейские, но положа руку, как в стенке — что бы вы предпочли?
Ну, конечно, первое. Никому не должен, принадлежишь себе, уже убедился в собственной нужности (я опять о конкуренции за твои услуги).
Вот поэтому я не видел раньше ничего предосудительного в отношении Краснодара к своему «подсудимому» и ничего специально доброго в отношении «Зенита» — к своему.
И если бы не возможность травм, я б спокойно поспорил, что Мамаев сыграет за свой новый клуб больше матчей, чем Кокорин за свой старый.
К черту сантименты.
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