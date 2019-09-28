«К черту сантименты». Василий Уткин о том, кому больше повезло с карьерой после выхода из колонии — Мамаеву или Кокорину

Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин рассуждает, какой из сценариев лучше для вышедших из колонии Павла Мамаева и Александра Кокорина — разрыв контракта, как в случае с первым, или его сохранение, как в случае со вторым.

Мамаев в «Ростове», и, отбросив сантименты в сторону, вот скажите, что лучше и менее обременительно?

Кейс 1. «Краснодар» разорвал контракт с Мамаевым (не придирайтесь к юридическим формулировкам; не захотел сохранять отношения после тюрьмы, ок). Мамаев как свободный агент выбрал из нескольких предложений, полагаю, получил и подъемные. Новые отношения с новым клубом с чистого листа. Кейс 2. Кокорин получил моральную поддержку клуба (с тем же результатом, считая время от задержания до выхода), в итоге не имел конкурентного предложения, подписал новый контракт с прежним клубом на условиях, клубом же и предложенных. Возможно, хороших; но конкурентные всегда лучше. Теперь ему нужно доказать состоятельность после года без игры в самой богатой команде, конкурируя с сильнейшей парой нападающих в стране.

Читайте также: Алана Мамаева взяла первое интервью у мужа после его выхода из колонии