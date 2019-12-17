В Краснодаре запретят остановку машин на улице Садовой
В Краснодаре в январе введут запрет на остановку и стоянку транспорта на проезжей части отрезка улицы Садовой
Запрет вступит в силу 20 января и будет действовать на участке Садовой от Северной до Новокузнечной, сообщили 17 декабря в пресс-службе администрации Краснодара.
В городском департаменте транспорта объяснили, что ограничительные меры решили ввести, чтобы стоящие на проезжей части машины не мешали движению трамваев.
Жители города неоднократно писали в соцсетях о том, что на улице Садовой машины «блокируют» трамваи и существенно замедляют движение общественного транспорта. Проблема обострилась после запрета поворота на улицу Новокузнечную: автомобили стали ехать до Северной, игнорируя запрещающий знак. И если раньше трамваи стояли на Садовой в основном со стороны Дмитриевской Дамбы, то теперь — с обеих сторон Северной, рассказали в ноябре «Городские решения».
Как писали Юга.ру, с начала года в Краснодаре запретили остановку и стоянку транспорта на участках улиц Горького, Петра Метальникова, Базовской, Зиповской, Фрунзе, Мачуги, Репина, Новицкого, Дзержинского, Орджоникидзе, Кирова, Кубанской, Братской и в проезде Затонном.
С 1 декабря в городе запретили остановку и стоянку машин в начале улицы Мира — от Кубанской Набережной до Кирова, а также на участке улицы Юннатов. С 5 декабря машинам нельзя стоять на дороге возле Чистяковской рощи, а с 15 декабря — на улице Длинной. С 29 декабря нельзя будет парковаться на участке улицы Горького от Октябрьской до Рашпилевской.
Кроме того, в январе введут запрет на стоянку на участке Дмитриевской Дамбы вдоль трамвайных путей.
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