В Краснодаре запретят остановку машин на улице Садовой

В Краснодаре в январе введут запрет на остановку и стоянку транспорта на проезжей части отрезка улицы Садовой

Запрет вступит в силу 20 января и будет действовать на участке Садовой от Северной до Новокузнечной, сообщили 17 декабря в пресс-службе администрации Краснодара.

В городском департаменте транспорта объяснили, что ограничительные меры решили ввести, чтобы стоящие на проезжей части машины не мешали движению трамваев.

Жители города неоднократно писали в соцсетях о том, что на улице Садовой машины «блокируют» трамваи и существенно замедляют движение общественного транспорта. Проблема обострилась после запрета поворота на улицу Новокузнечную: автомобили стали ехать до Северной, игнорируя запрещающий знак. И если раньше трамваи стояли на Садовой в основном со стороны Дмитриевской Дамбы, то теперь — с обеих сторон Северной, рассказали в ноябре «Городские решения».