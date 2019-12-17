В Краснодаре запретят остановку машин на улице Садовой

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в январе введут запрет на остановку и стоянку транспорта на проезжей части отрезка улицы Садовой

Запрет вступит в силу 20 января и будет действовать на участке Садовой от Северной до Новокузнечной, сообщили 17 декабря в пресс-службе администрации Краснодара.

В городском департаменте транспорта объяснили, что ограничительные меры решили ввести, чтобы стоящие на проезжей части машины не мешали движению трамваев.

Жители города неоднократно писали в соцсетях о том, что на улице Садовой машины «блокируют» трамваи и существенно замедляют движение общественного транспорта. Проблема обострилась после запрета поворота на улицу Новокузнечную: автомобили стали ехать до Северной, игнорируя запрещающий знак. И если раньше трамваи стояли на Садовой в основном со стороны Дмитриевской Дамбы, то теперь — с обеих сторон Северной, рассказали в ноябре «Городские решения».

Как писали Юга.ру, с начала года в Краснодаре запретили остановку и стоянку транспорта на участках улиц Горького, Петра Метальникова, Базовской, Зиповской, Фрунзе, Мачуги, Репина, Новицкого, Дзержинского, Орджоникидзе, Кирова, Кубанской, Братской и в проезде Затонном.

С 1 декабря в городе запретили остановку и стоянку машин в начале улицы Мира — от Кубанской Набережной до Кирова, а также на участке улицы Юннатов. С 5 декабря машинам нельзя стоять на дороге возле Чистяковской рощи, а с 15 декабря — на улице Длинной. С 29 декабря нельзя будет парковаться на участке улицы Горького от Октябрьской до Рашпилевской.

Кроме того, в январе введут запрет на стоянку на участке Дмитриевской Дамбы вдоль трамвайных путей.

Автомобили Краснодар Общественный транспорт Трамвай Транспорт

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Полиция Краснодара ищет водителя самосвала, который выгрузил мусор среди многоэтажек
На Кубани из-за коровы попали в аварию три машины
В Краснодаре запретят остановку машин на улице Садовой
Утром 1 января в Краснодаре устроят новогодний забег
В аэропорту Сочи установили бюст летчика-космонавта Севастьянова
В 2019 году на «Оскар» претендуют три российских фильма

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале