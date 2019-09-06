На двух улицах Краснодара запретят остановку машин

На улице Братской и в проезде Бородина в Краснодаре с 30 сентября изменят организацию движения

В проезде Бородина между улицами Уральской и Бородина, а также на Братской от Сормовской до Продольной запретят остановку и стоянку автомобилей.

«Эти ограничительные меры вводятся для обеспечения безопасности движения на участке и исключения стоянки транспорта на проезжей части, которая создает помехи другим участникам движения. Водителям нужно быть внимательными при проезде по участкам улиц, где начнут действовать знаки, и четко следовать их предписаниям», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

На улице Братской запрещающие дорожные знаки установят по обеим сторонам. В проезде Бородина знаки появятся по нечетной стороне. На этом участке также повесят знак «Движение запрещено», сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.