На двух улицах Краснодара запретят остановку машин
На улице Братской и в проезде Бородина в Краснодаре с 30 сентября изменят организацию движения
В проезде Бородина между улицами Уральской и Бородина, а также на Братской от Сормовской до Продольной запретят остановку и стоянку автомобилей.
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«Эти ограничительные меры вводятся для обеспечения безопасности движения на участке и исключения стоянки транспорта на проезжей части, которая создает помехи другим участникам движения. Водителям нужно быть внимательными при проезде по участкам улиц, где начнут действовать знаки, и четко следовать их предписаниям», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
На улице Братской запрещающие дорожные знаки установят по обеим сторонам. В проезде Бородина знаки появятся по нечетной стороне. На этом участке также повесят знак «Движение запрещено», сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, что с начала этого года в Краснодаре запретили стоянку транспорта на участках улиц Горького, Петра Метальникова, Базовской, Зиповской, Фрунзе, Мачуги, Репина, Новицкого, Дзержинского, Орджоникидзе, Кирова и Кубанской. С 1 октября дорожные знаки 3.27, запрещающие остановку и стоянку транспорта, установят еще на 12 участках.
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