Синоптик рассказал, когда прогреется море на курортах Краснодарского края
Стало известно, когда вода в Черном море у побережья Краснодарского края прогреется до комфортной температуры
20 июня РИА «Новости» сообщили, что к началу июля вода в Черном море на курортах Краснодарского края прогреется до комфортной температуры — 22–25 °С. Об этом изданию рассказал сотрудник регионального центра по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды.
«Наиболее высокие температуры ожидаются в самые жаркие дни лета для Кубани в июле и августе», — заявил собеседник агентства.
Из-за прорыва дамбы в Крымском районе под водой оказались 11 тыс. гектаров:
Самая теплая вода на побережье Краснодарского края зафиксирована в Азовском море. В Ейске, Приморско-Ахтарске и станице Должанской она прогрелась до 26 °С.
В Черном море наиболее высокая температура воды — в Тамани. Там она уже достигла 25 °С. Чуть прохладнее в Туапсе — 23 °С. В Геленджике и Новороссийске вода прогрелась до 22 °С. Прохладнее всего в Анапе — 20 °С.
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