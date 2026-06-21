Синоптик рассказал, когда прогреется море на курортах Краснодарского края

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Стало известно, когда вода в Черном море у побережья Краснодарского края прогреется до комфортной температуры

20 июня РИА «Новости» сообщили, что к началу июля вода в Черном море на курортах Краснодарского края прогреется до комфортной температуры — 22–25 °С. Об этом изданию рассказал сотрудник регионального центра по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды.

«Наиболее высокие температуры ожидаются в самые жаркие дни лета для Кубани в июле и августе», — заявил собеседник агентства.

  • © Скриншот с сайта kubanmeteo.ru
    © Скриншот с сайта kubanmeteo.ru

Из-за прорыва дамбы в Крымском районе под водой оказались 11 тыс. гектаров:

Самая теплая вода на побережье Краснодарского края зафиксирована в Азовском море. В Ейске, Приморско-Ахтарске и станице Должанской она прогрелась до 26 °С.

В Черном море наиболее высокая температура воды — в Тамани. Там она уже достигла 25 °С. Чуть прохладнее в Туапсе — 23 °С. В Геленджике и Новороссийске вода прогрелась до 22 °С. Прохладнее всего в Анапе — 20 °С.

Как писали Юга.ру, Краснодарский гидрометцентр рассказал, как получить компенсацию за имущество, пострадавшее от непогоды.

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Синоптик рассказал, когда прогреется море на курортах Краснодарского края
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