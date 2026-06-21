Синоптик рассказал, когда прогреется море на курортах Краснодарского края

Стало известно, когда вода в Черном море у побережья Краснодарского края прогреется до комфортной температуры

20 июня РИА «Новости» сообщили, что к началу июля вода в Черном море на курортах Краснодарского края прогреется до комфортной температуры — 22–25 °С. Об этом изданию рассказал сотрудник регионального центра по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды.

«Наиболее высокие температуры ожидаются в самые жаркие дни лета для Кубани в июле и августе», — заявил собеседник агентства.