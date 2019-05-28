В Краснодаре запретят стоянку транспорта по обеим сторонам Кубанской

На улице Кубанской в Краснодаре с 15 июля запретят остановку и стоянку транспорта

Соответствующие дорожные знаки установят по обеим сторонам дороги.

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что такие меры вводятся для увеличения пропускной способности улицы и для того, чтобы обеспечить безопасность движения по Кубанской от Ставропольской в сторону многоэтажек № 45–47.

«Стоянка автотранспорта на этом участке проезжей части создает помехи другим участникам движения», — пояснил директор департамента Владимир Архипов.