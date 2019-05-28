В Краснодаре запретят стоянку транспорта по обеим сторонам Кубанской

Краснодарский край

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На улице Кубанской в Краснодаре с 15 июля запретят остановку и стоянку транспорта

Соответствующие дорожные знаки установят по обеим сторонам дороги.

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что такие меры вводятся для увеличения пропускной способности улицы и для того, чтобы обеспечить безопасность движения по Кубанской от Ставропольской в сторону многоэтажек № 45–47.

«Стоянка автотранспорта на этом участке проезжей части создает помехи другим участникам движения», — пояснил директор департамента Владимир Архипов.

С начала этого года для оптимизации движения в Краснодаре запретили стоянку транспорта на улицах Горького, Петра Метальникова, Базовской, Зиповской, Фрунзе, Мачуги, Репина, Новицкого. Скоро начнет действовать запрет на остановку на улицах Дзержинского, Орджоникидзе и Кирова.

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