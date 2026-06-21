В результате атаки БПЛА на Керченскую переправу погиб человек

Обломки дронов в Тихорецком и Белоглинском районах, возгорание в поселке Чушка — итоги ночной атаки дронов на Краснодарский край

На Керченской паромной переправе в Темрюкском районе дроны атаковали судно «Панагия». В результате удара один человек погиб, еще один получил ранения. Подробности о состоянии пострадавшего не уточняются.

21 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что регион подвергся массированной атаке БПЛА. Основные удары пришлись на объекты транспортной и топливной инфраструктуры, а также частные жилые дома.

«Брал палку и добивал, чтобы не мучились»:

Еще одной целью стал нефтяной терминал в поселке Чушка, расположенный на косе в Керченском проливе. После прилета на объекте началось возгорание. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется.

Кроме того, падение обломков беспилотников зафиксировано на территориях частных домов. В станице Фастовецкой Тихорецкого района повреждены остекление и стена летней кухни. В станице Успенской Белоглинского района нарушена конструкция кровли жилого. В обоих случаях обошлось без пострадавших. На месте работают специальные и экстренные службы.

С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут. До снятия ограничений водителям придется выбирать альтернативный сухопутный маршрут — трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.