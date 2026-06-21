Новым министром здравоохранения Краснодарского края стал Владимир Крушельницкий. Бывший глава ведомства находится в СИЗО

Краснодарский край

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  • Владимир Крушельницкий © Скриншот фото из телеграм-канала «Администрация Краснодарского края»
    Владимир Крушельницкий © Скриншот фото из телеграм-канала «Администрация Краснодарского края»

Временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Краснодарского края Владимира Крушельницкого назначили министром

19 июня губернатор Краснодарского края подписал распоряжение о назначении Владимира Крушельницкого министром здравоохранения региона. С 14 мая он был временно исполняющим обязанности главы ведомства.

Владимир Крушельницкий — эндоскопист высшей категории, кандидат медицинских наук. Окончил Кубанский медицинский университет по специальности «Лечебное дело». Имеет общий стаж работы около 15 лет. На его счету множества печатных работ и несколько патентов на изобретения.

Губернатор Кубани назначил нового министра ГО и ЧС:

Владимир Крушельницкий сменил Евгения Филиппова, арестованного в марте по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что чиновник фиктивно оформил себя на должность заведующего кафедрой в Кубанском государственном медицинском университете и получал зарплату. Сумма ущерба оценивается в 7 млн 517 тыс. 26 рублей.

Чтобы Филиппов не мог оказать давление на свидетелей и воспрепятствовать расследованию, его поместили в СИЗО. 3 апреля суд изъял у министра, его родственников и доверенных лиц имущество на миллиард рублей.

Несмотря на обвинения, Евгения Филиппова не стали лишать звания «Почетный гражданин Краснодара».

Как писали Юга.ру, бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову приговорили к 5,5 годам условно.

Здравоохранение Кадровые перестановки Краснодар Медицина Чиновники

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Новым министром здравоохранения Краснодарского края стал Владимир Крушельницкий. Бывший глава ведомства находится в СИЗО

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