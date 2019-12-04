В Краснодаре запретят остановку машин на Дмитриевской Дамбе

В Краснодаре в январе введут запрет на стоянку на участке улицы Дмитриевская Дамба

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства объяснили решение ввести запрет тем, что припаркованные на проезжей части автомобили мешают движению трамваев и других машин, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Дорожные знаки установят по обеим сторонам Дмитриевской Дамбы от Переходной до Горького. Запрет остановки и стоянки транспорта начнет действовать с 20 января.

Напомним, что с начала года в Краснодаре запретили парковаться на участках улиц Горького, Петра Метальникова, Базовской, Зиповской, Фрунзе, Мачуги, Репина, Новицкого, Дзержинского, Орджоникидзе, Кирова, Кубанской, Братской и в проезде Затонном.

С 1 декабря в городе запретили остановку и стоянку машин в начале улицы Мира — от Кубанской Набережной до Кирова, а также на участке улицы Юннатов. С 5 декабря машины нельзя будет оставить на участке дороги возле Чистяковской рощи, а с 15 декабря — на улице Длинной.

Кроме того, с 3 декабря в центре Краснодара ввели одностороннее движение в переулке возле «Авроры» между улицами Красной и Коммунаров.