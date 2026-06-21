В Крыму полностью ограничили продажу топлива

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Крыму полностью прекращена продажа бензина

21 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на всех автозаправках полуострова приостановили продажу бензина и дизеля для населения — как за наличный, так и за безналичный расчет. Топливо теперь будут отпускать только для нужд госслужб и оперативных служб.

Решение принято на фоне ситуации с обеспечением региона.

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«О всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — заявил Аксенов.

Напомним, что топливный кризис на юге России развивается с конца мая. Тяжелее всего ситуация в Крыму: в начале июня глава полуострова Сергей Аксенов объявил о жестких ограничениях на продажу топлива — оплата наличными запрещена, талонов в свободной продаже нет.

Туристическая отрасль полуострова уже ощутила последствия: спрос на поездки в Крым упал на треть, а эксперты говорят о возможной потере до 4 млн туристов.

Ограничения на продажу топлива ввели также на некоторых АЗС Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. Позднее россиянам разрешили продавать бензин пониженного класса на фоне топливного кризиса.

Из-за дефицита бензина Россия начала импортировать топливо морским путем. Такие поставки сопряжены с высокой стоимостью и сложной логистикой.

Как писали Юга.ру, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообещал кубанским фермерам дизель по цене завода — без посредников.

Крым Нефть

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