В Крыму полностью ограничили продажу топлива

21 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил , что на всех автозаправках полуострова приостановили продажу бензина и дизеля для населения — как за наличный, так и за безналичный расчет. Топливо теперь будут отпускать только для нужд госслужб и оперативных служб.

«О всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — заявил Аксенов.

Напомним, что топливный кризис на юге России развивается с конца мая. Тяжелее всего ситуация в Крыму: в начале июня глава полуострова Сергей Аксенов объявил о жестких ограничениях на продажу топлива — оплата наличными запрещена, талонов в свободной продаже нет.

Туристическая отрасль полуострова уже ощутила последствия: спрос на поездки в Крым упал на треть, а эксперты говорят о возможной потере до 4 млн туристов.

Ограничения на продажу топлива ввели также на некоторых АЗС Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. Позднее россиянам разрешили продавать бензин пониженного класса на фоне топливного кризиса.

Из-за дефицита бензина Россия начала импортировать топливо морским путем. Такие поставки сопряжены с высокой стоимостью и сложной логистикой.