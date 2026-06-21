4 человека погибли, 28 пострадали при атаке БПЛА на Керчь
21 июня Крым подвергся атаке БПЛА
21 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что полуостров подвергся атаке БПЛА. Какие именно населенные пункты — не уточняется.
В результате ударов четыре человека погибли и еще 28 пострадали. На месте работают профильные службы. Раненым обещают оказать необходимую помощь.
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Напомним, что в ночь на 8 июня в Крыму БПЛА атаковали пассажирский поезд. Погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения. В тот день пассажиров всех поездов, находившихся на территории полуострова, эвакуировали. Людей развозили на автобусах в Симферополь и Севастополь.
После этого на полуострове изменили схему движения пассажирских поездов дальнего следования. Расписание скорректировали так, чтобы составы пересекали республику преимущественно в светлое время суток.
Как писали Юга.ру, в ночь на 4 июня два крупных города в Крыму подверглись массированной атаке дронов. Один человек погиб, трое были ранены.