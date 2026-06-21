4 человека погибли, 28 пострадали при атаке БПЛА на Керчь

Крым

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

21 июня Крым подвергся атаке БПЛА

21 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что полуостров подвергся атаке БПЛА. Какие именно населенные пункты — не уточняется.

В результате ударов четыре человека погибли и еще 28 пострадали. На месте работают профильные службы. Раненым обещают оказать необходимую помощь.

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Напомним, что в ночь на 8 июня в Крыму БПЛА атаковали пассажирский поезд. Погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения. В тот день пассажиров всех поездов, находившихся на территории полуострова, эвакуировали. Людей развозили на автобусах в Симферополь и Севастополь.

После этого на полуострове изменили схему движения пассажирских поездов дальнего следования. Расписание скорректировали так, чтобы составы пересекали республику преимущественно в светлое время суток.

Как писали Юга.ру, в ночь на 4 июня два крупных города в Крыму подверглись массированной атаке дронов. Один человек погиб, трое были ранены. 

Крым СВО смерть

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