Еще на одном участке недалеко от Затона в Краснодаре запретят стоянку машин

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре с 11 ноябре в проезде Затонном еще на одном участке запретят стоянку транспорта

С 10 октября в проезде Затонном запретили парковаться на участке от проезда Индустриального до улицы имени Кошевого. Теперь стоянку запретят и на отрезке от улицы имени Кошевого до проезда имени Кошевого, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Читайте также:

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов пояснил, что такие меры примут для безопасности дорожного движения: исключения стоянки автомобилей на проезжей части, а также их выезда на встречную полосу.

«Припаркованный на проезжей части транспорт зачастую создает препятствия для проезда других участников дорожного движения, что может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие или затор», — пояснил Архипов.

Напомним, что с начала года в Краснодаре запретили парковаться на участках улиц ГорькогоПетра МетальниковаБазовской, Зиповской, Фрунзе, Мачуги, РепинаНовицкогоДзержинскогоОрджоникидзеКироваКубанскойБратской.

Кроме того, с 1 декабря запретят остановку и стоянку машин в начале улицы Мира — от Кубанской Набережной до Кирова.

Автомобили Дороги Краснодар Транспорт

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Новороссийске банду сына вора в законе осудили за вымогательства
В Адыгее установили причины ДТП с маршруткой
Атамана школы избрали в единый день выборов лидеров ученических советов в Сочи
В Краснодаре маршрутка въехала в припаркованный автомобиль
Суд решил не блокировать BlaBlaCar в России
Еще на одном участке недалеко от Затона в Краснодаре запретят стоянку машин

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале