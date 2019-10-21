Еще на одном участке недалеко от Затона в Краснодаре запретят стоянку машин

В Краснодаре с 11 ноябре в проезде Затонном еще на одном участке запретят стоянку транспорта

С 10 октября в проезде Затонном запретили парковаться на участке от проезда Индустриального до улицы имени Кошевого. Теперь стоянку запретят и на отрезке от улицы имени Кошевого до проезда имени Кошевого, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов пояснил, что такие меры примут для безопасности дорожного движения: исключения стоянки автомобилей на проезжей части, а также их выезда на встречную полосу.

«Припаркованный на проезжей части транспорт зачастую создает препятствия для проезда других участников дорожного движения, что может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие или затор», — пояснил Архипов.