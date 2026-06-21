Даниил Уткин вернулся в ФК «Краснодар». Его контракт продлится до 2029 года

19 июня пресс-служба ФК «Краснодар» сообщила, что команда заключила контракт с Даниилом Уткиным. 26-летним полузащитник присоединился к клубу в статусе свободного агента. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

Даниил Уткин — воспитанник академии «Краснодара». Дебютировал в основной команде в ноябре 2018 года в матче 1/8 финала Кубка России против «Крыльев Советов». За «быков» на его счету 7 голов и 3 результативные передачи.