Даниил Уткин вернулся в ФК «Краснодар». Его контракт продлится до 2029 года
Даниил Уткин перешел из ФК «Ростов» в «Краснодар»
19 июня пресс-служба ФК «Краснодар» сообщила, что команда заключила контракт с Даниилом Уткиным. 26-летним полузащитник присоединился к клубу в статусе свободного агента. Контракт рассчитан до лета 2029 года.
Даниил Уткин — воспитанник академии «Краснодара». Дебютировал в основной команде в ноябре 2018 года в матче 1/8 финала Кубка России против «Крыльев Советов». За «быков» на его счету 7 голов и 3 результативные передачи.
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С 2022 года Уткин выступал за «Ростов», а также на правах аренды играл за грозненский «Ахмат», калининградскую «Балтику» и московское «Торпедо». В прошедшем сезоне хавбек провел 13 матчей в Первой лиге в составе автозаводцев, отметившись тремя голами и четырьмя голевыми передачами.
Теперь полузащитник возвращается в стан «быков», где начнет новый этап своей карьеры. Болельщики «Краснодара» тепло встретили новость о возвращении воспитанника.
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