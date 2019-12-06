В центре Краснодара запретят стоянку машин на улице Горького

Краснодарский край

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В Краснодаре с конца декабря машинам нельзя будет останавливаться на участке улицы Горького

Знаки установят по обеим сторонам улицы на участке от Октябрьской до Рашпилевской. Запрет остановки и стоянки транспорта на улице Горького начнет действовать 29 декабря, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

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В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства объяснили, что такие меры нужны для обеспечения безопасности дорожного движения и исключения стоянки машин вне парковок.

Напомним, с начала года в Краснодаре запретили парковаться на участках улиц Горького, Петра Метальникова, Базовской, Зиповской, Фрунзе, Мачуги, Репина, Новицкого, Дзержинского, Орджоникидзе, Кирова, Кубанской, Братской и в проезде Затонном.

С 1 декабря в городе запретили остановку и стоянку машин в начале улицы Мира — от Кубанской Набережной до Кирова, а также на участке улицы Юннатов. С 5 декабря машинам нельзя стоять на дороге возле Чистяковской рощи, а с 15 декабря — на улице Длинной.

Кроме того, в январе введут запрет на стоянку на участке Дмитриевской Дамбы вдоль трамвайных путей.

Автомобили Дороги Краснодар Транспорт

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