В Краснодаре на улице Новицкого запретят остановку машин
В Краснодаре с 15 марта изменится схема движения транспорта на участке улицы Новицкого
Организацию движения изменят между проспектом Геленджикским и улицей Милой. На этом участке машинам запретят остановку и стоянку, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Запрещающие знаки установят по обеим сторонам двухполосной дороги. Новая схема движения транспорта начнет действовать 15 марта.
Как сообщали Юга.ру, с 1 марта в Краснодаре запретят остановку на улице Петра Метальникова между Московской и Российской, а также на Горького между Октябрьской и Кирова.
В мае начнет действовать запрет на остановку и стоянку машин на участках улиц Стасова, Петра Метальникова и Горького.
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