В Краснодаре на улице Новицкого запретят остановку машин

Краснодарский край

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В Краснодаре с 15 марта изменится схема движения транспорта на участке улицы Новицкого

Организацию движения изменят между проспектом Геленджикским и улицей Милой. На этом участке машинам запретят остановку и стоянку, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Запрещающие знаки установят по обеим сторонам двухполосной дороги. Новая схема движения транспорта начнет действовать 15 марта.

Как сообщали Юга.ру, с 1 марта в Краснодаре запретят остановку на улице Петра Метальникова между Московской и Российской, а также на Горького между Октябрьской и Кирова. 

В мае начнет действовать запрет на остановку и стоянку машин на участках улиц Стасова, Петра Метальникова и Горького.

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