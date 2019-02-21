В Краснодаре на улице Новицкого запретят остановку машин

В Краснодаре с 15 марта изменится схема движения транспорта на участке улицы Новицкого

Организацию движения изменят между проспектом Геленджикским и улицей Милой. На этом участке машинам запретят остановку и стоянку, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, с 1 марта в Краснодаре запретят остановку на улице Петра Метальникова между Московской и Российской, а также на Горького между Октябрьской и Кирова.

В мае начнет действовать запрет на остановку и стоянку машин на участках улиц Стасова, Петра Метальникова и Горького.