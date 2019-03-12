В Краснодаре запретят остановку машин на улице Кирова вдоль трамвайных путей

В Краснодаре летом изменится организация дорожного движения на участке улицы Кирова от Горького до Пашковской

На этом участке 1 августа начнут действовать дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку автомобилей, сообщила 12 марта пресс-служба администрации Краснодара. Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов объяснил, что припаркованный транспорт создает помехи для трамваев, а новая схема призвана увеличить пропускную способность дороги.

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