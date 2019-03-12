В Краснодаре запретят остановку машин на улице Кирова вдоль трамвайных путей
В Краснодаре летом изменится организация дорожного движения на участке улицы Кирова от Горького до Пашковской
На этом участке 1 августа начнут действовать дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку автомобилей, сообщила 12 марта пресс-служба администрации Краснодара.
Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов объяснил, что припаркованный транспорт создает помехи для трамваев, а новая схема призвана увеличить пропускную способность дороги.
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Как писали Юга.ру, с 1 марта запретили остановку и стоянку машин на участке улицы Горького от Октябрьской до Кирова, потому что это мешает движению трамваев.
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