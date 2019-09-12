На улице Мира в Краснодаре запретят остановку машин

В Краснодаре в районе улицы Кубанской Набережной с 1 декабря изменят организацию движения транспорта

С первого дня зимы запретят остановку и стоянку машин в начале улицы Мира — от Кубанской Набережной до Кирова.

«Эти меры вводятся для безопасности движения на данном участке дороги и исключения стоянки транспорта на проезжей части вне парковочных зон, которые обозначены соответствующими дорожными знаками», — пояснил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

К 1 декабря на участке улицы Мира установят запрещающие дорожные знаки, сообщили 12 сентября в пресс-службе администрации Краснодара.