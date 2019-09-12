На улице Мира в Краснодаре запретят остановку машин
В Краснодаре в районе улицы Кубанской Набережной с 1 декабря изменят организацию движения транспорта
С первого дня зимы запретят остановку и стоянку машин в начале улицы Мира — от Кубанской Набережной до Кирова.
«Эти меры вводятся для безопасности движения на данном участке дороги и исключения стоянки транспорта на проезжей части вне парковочных зон, которые обозначены соответствующими дорожными знаками», — пояснил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
К 1 декабря на участке улицы Мира установят запрещающие дорожные знаки, сообщили 12 сентября в пресс-службе администрации Краснодара.
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Напомним, что с начала этого года в Краснодаре запретили стоянку транспорта на участках улиц Горького, Петра Метальникова, Базовской, Зиповской, Фрунзе, Мачуги, Репина, Новицкого, Дзержинского, Орджоникидзе, Кирова и Кубанской.
С 30 сентября нельзя будет останавливаться на улице Братской и в проезде Бородина. С 1 октября дорожные знаки 3.27, запрещающие остановку и стоянку транспорта, установят еще на 12 участках.
Как сообщали Юга.ру, в центре Краснодара с 12 сентября ограничат движение автомобилей из-за празднования Дня образования Краснодарского края.
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