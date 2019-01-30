На улице Горького в Краснодаре запретят остановку машин

Краснодарский край

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В Краснодаре на отрезке улицы Горького с 1 марта запретят остановку и стоянку транспортных средств

Изменения коснутся участка улицы Горкого между Октябрьской и Кирова. Там запретят остановку транспортных средств, так как это мешает движению трамваев.

По мнению директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимира Архипова, освобождение квартала от припаркованных автомобилей позволит избежать задержек общественного транспорта и повысит уровень безопасности.

Движение по новой схеме введут с 1 марта, до этого там установят дорожные знаки, сообщила пресс-служба администрации Краснодара.

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