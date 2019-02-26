В Краснодаре на улице Дзержинского запретят остановку машин

В Краснодаре с 1 июня запретят остановку и стоянку автомобилей на улице Дзержинского

Изменения введут для увеличения пропускной способности улицы Дзержинского и исключения стоянки машин в районе школы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара со ссылкой на директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова.

Знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорт вне парковки, запретят на отрезке улицы Дзержинского между улицами Длинной и Нефтяной.

Как сообщали Юга.ру, с 1 марта в Краснодаре запретят остановку на улице Петра Метальникова между Московской и Российской, а также на Горького между Октябрьской и Кирова.

В мае начнет действовать запрет на остановку и стоянку машин на участках улиц Стасова, Петра Метальникова и Горького.