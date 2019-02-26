В Краснодаре на улице Дзержинского запретят остановку машин
В Краснодаре с 1 июня запретят остановку и стоянку автомобилей на улице Дзержинского
Знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорт вне парковки, запретят на отрезке улицы Дзержинского между улицами Длинной и Нефтяной.
Изменения введут для увеличения пропускной способности улицы Дзержинского и исключения стоянки машин в районе школы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара со ссылкой на директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова.
Новую схему движения введут с 1 июня.
Как сообщали Юга.ру, с 1 марта в Краснодаре запретят остановку на улице Петра Метальникова между Московской и Российской, а также на Горького между Октябрьской и Кирова.
В мае начнет действовать запрет на остановку и стоянку машин на участках улиц Стасова, Петра Метальникова и Горького.
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