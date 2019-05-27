В Краснодаре запретят остановку машин на улице Орджоникидзе

В Краснодаре с 1 августа изменят дорожные знаки на улице Орджоникидзе

Организация движения изменится между улицами Кубанской Набережной и Фрунзе. На этом участке запретят остановку и стоянку машин с 1 августа, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Сейчас парковка на этом участке создает помехи другим автомобилям. Изменения призваны увеличить пропускную способность дороги, объяснил директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.