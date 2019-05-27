В Краснодаре запретят остановку машин на улице Орджоникидзе

Краснодарский край

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В Краснодаре с 1 августа изменят дорожные знаки на улице Орджоникидзе

Организация движения изменится между улицами Кубанской Набережной и Фрунзе. На этом участке запретят остановку и стоянку машин с 1 августа, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Сейчас парковка на этом участке создает помехи другим автомобилям. Изменения призваны увеличить пропускную способность дороги, объяснил директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

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Как писали Юга.ру, с 1 марта запретили остановку и стоянку машин на участке улицы Горького от Октябрьской до Кирова, потому что это мешает движению трамваев. Также с 1 августа изменится организация дорожного движения на участке улицы Кирова от Горького до Пашковской.

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