В Краснодаре запретят остановку машин на улице Орджоникидзе
В Краснодаре с 1 августа изменят дорожные знаки на улице Орджоникидзе
Организация движения изменится между улицами Кубанской Набережной и Фрунзе. На этом участке запретят остановку и стоянку машин с 1 августа, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Сейчас парковка на этом участке создает помехи другим автомобилям. Изменения призваны увеличить пропускную способность дороги, объяснил директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Как писали Юга.ру, с 1 марта запретили остановку и стоянку машин на участке улицы Горького от Октябрьской до Кирова, потому что это мешает движению трамваев. Также с 1 августа изменится организация дорожного движения на участке улицы Кирова от Горького до Пашковской.
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