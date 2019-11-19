В центре Краснодара запретят остановку еще на одной улице
В Краснодаре с 15 декабря запретят остановку и стоянку транспорта на улице Длинной
Знак «Остановка запрещена» установят на участке улицы Длинной от Леваневского до Янковского. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения, исключения стоянки на проезжей части и увеличения пропускной способности дороги.
Запрет вступит в силу 15 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, что с начала года в Краснодаре запретили парковаться на участках улиц Горького, Петра Метальникова, Базовской, Зиповской, Фрунзе, Мачуги, Репина, Новицкого, Дзержинского, Орджоникидзе, Кирова, Кубанской, Братской и в проезде Затонном.
Кроме того, с 1 декабря запретят остановку и стоянку машин в начале улицы Мира — от Кубанской Набережной до Кирова. Также зимой запретят оставлять машины на участке улицы Юннатов.
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