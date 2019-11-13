В Краснодаре запретят остановку машин на участке дороги возле Чистяковской рощи
В Краснодаре на участке улицы Юннатов в начале декабря запретят остановку и стоянку транспорта
Запрещающие знаки разместят на участке улицы Юннатов от Клинической до 40-летия Победы. Ограничения будут действовать по обеим сторонам дороги.
«Эти меры вводятся для обеспечения безопасности движения на данном участке, а также исключения стоянки транспорта на проезжей части, который создает помехи другим участникам движения», — прокомментировал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Запрет на остановку вступит в силу 5 декабря, сообщили 13 ноября в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, с 3 декабря в центре Краснодара введут одностороннее движение в переулке возле «Авроры» между улицами Красной и Коммунаров.
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