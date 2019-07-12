Самочувствие избитой в Ингушетии девочки улучшается
Медики рассказали о состоянии избитой в Ингушетии семилетней девочки
По данным пресс-службы НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, семилетняя Аиша Ажигова стала активнее и лучше есть, однако комплексная терапия продолжается.
При этом у девочки нет улучшений с кровоснабжением рук. У нее диагностировали полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти, однако четких границ уровня изменений пока нет, сообщил 11 июля «Интерфакс».
Кроме того, ребенку приходят сотни предложений о помощи от людей из России и других стран, пишет RT.
Как сообщали Юга.ру, 4 июля в одну из больниц Назрани поступила семилетняя девочка с многочисленными кровоподтеками, ссадинами и ушибами. Следствие считает, что повреждения девочке нанесла ее 35-летняя тетя, которая воспитывала ребенка без оформления документов об опеке.
Женщину задержали и заключили под стражу. Против нее возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего. Вину она не признает.
Позже из семьи, где избивали девочку, забрали двух детей. Врачи не обнаружили у них серьезных травм и следов побоев, однако выявили нарушения в развитии. Их мать хотят лишить родительских прав.
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