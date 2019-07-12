Самочувствие избитой в Ингушетии девочки улучшается

Медики рассказали о состоянии избитой в Ингушетии семилетней девочки

По данным пресс-службы НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, семилетняя Аиша Ажигова стала активнее и лучше есть, однако комплексная терапия продолжается. При этом у девочки нет улучшений с кровоснабжением рук. У нее диагностировали полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти, однако четких границ уровня изменений пока нет, сообщил 11 июля «Интерфакс».

Кроме того, ребенку приходят сотни предложений о помощи от людей из России и других стран, пишет RT.

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