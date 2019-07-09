В Ингушетии из семьи, где избивали девочку, изъяли двух детей. Врачи нашли у них нарушения в развитии
Двух сыновей жительницы Ингушетии, которую подозревают в жестоком обращении с семилетней племянницы, забрали из семьи
Решение об изъятии детей приняли власти города Сунжа, где произошло ЧП. Органы опеки отправили их в республиканский реабилитационный центр.
В ходе обследования у мальчиков не обнаружили серьезных травм и следов побоев. Однако специалисты центра заметили, что они незначительно отстают в развитии и им необходимы лечение и реабилитация. Сейчас с детьми работают психологи и социальные педагоги, передает «Интерфакс».
Как писали Юга.ру, 4 июля в одну из больниц Назрани поступила семилетняя девочка с многочисленными кровоподтеками, ссадинами и ушибами. Ребенка экстренно прооперировали, чтобы сохранить правую руку. По версии следствия, повреждения девочке нанесла ее 35-летняя тетя — родная сестра ее отца. Выяснилось, что семья тети воспитывала ребенка без оформления документов об установлении опеки.
Женщину задержали и заключили под стражу. Против нее возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего), вину она не признает.
Девочка находится на лечении в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве, куда ее доставили из Ингушетии. Потом ей планируют найти приемную семью в Ингушетии.
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