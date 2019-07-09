В Ингушетии из семьи, где избивали девочку, изъяли двух детей. Врачи нашли у них нарушения в развитии

Ингушетия

Распечатать

Двух сыновей жительницы Ингушетии, которую подозревают в жестоком обращении с семилетней племянницы, забрали из семьи

Решение об изъятии детей приняли власти города Сунжа, где произошло ЧП. Органы опеки отправили их в республиканский реабилитационный центр.

В ходе обследования у мальчиков не обнаружили серьезных травм и следов побоев. Однако специалисты центра заметили, что они незначительно отстают в развитии и им необходимы лечение и реабилитация. Сейчас с детьми работают психологи и социальные педагоги, передает «Интерфакс».

Читайте также:

Как писали Юга.ру, 4 июля в одну из больниц Назрани поступила семилетняя девочка с многочисленными кровоподтеками, ссадинами и ушибами. Ребенка экстренно прооперировали, чтобы сохранить правую руку. По версии следствия, повреждения девочке нанесла ее 35-летняя тетя — родная сестра ее отца. Выяснилось, что семья тети воспитывала ребенка без оформления документов об установлении опеки.

Женщину задержали и заключили под стражу. Против нее возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего), вину она не признает.

Девочка находится на лечении в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве, куда ее доставили из Ингушетии. Потом ей планируют найти приемную семью в Ингушетии.

Дети Преступления против детей
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Владельцам жилья в центре Краснодара расскажут о требованиях к градоформирующим объектам
В горах Сочи туристка из Уфы оступилась на «Тропе здоровья» и упала в обрыв
В центре Краснодара неизвестные затолкали парня в машину без номеров и увезли
Севший на мель сухогруз Rio купили частные владельцы. Они начали водить экскурсии на судно, но власти хотят их запретить
Трое детей пострадали в ДТП с двумя иногородними автомобилями в Сочи
Новый спонсор ФК «Спартак-Владикавказ» переименовал его в «Аланию Владикавказ»

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале