В Ингушетии из семьи, где избивали девочку, изъяли двух детей. Врачи нашли у них нарушения в развитии

Двух сыновей жительницы Ингушетии, которую подозревают в жестоком обращении с семилетней племянницы, забрали из семьи

В ходе обследования у мальчиков не обнаружили серьезных травм и следов побоев. Однако специалисты центра заметили, что они незначительно отстают в развитии и им необходимы лечение и реабилитация. Сейчас с детьми работают психологи и социальные педагоги, передает «Интерфакс» .

Решение об изъятии детей приняли власти города Сунжа, где произошло ЧП. Органы опеки отправили их в республиканский реабилитационный центр.

Как писали Юга.ру, 4 июля в одну из больниц Назрани поступила семилетняя девочка с многочисленными кровоподтеками, ссадинами и ушибами. Ребенка экстренно прооперировали, чтобы сохранить правую руку. По версии следствия, повреждения девочке нанесла ее 35-летняя тетя — родная сестра ее отца. Выяснилось, что семья тети воспитывала ребенка без оформления документов об установлении опеки.

Женщину задержали и заключили под стражу. Против нее возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего), вину она не признает.

Девочка находится на лечении в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве, куда ее доставили из Ингушетии. Потом ей планируют найти приемную семью в Ингушетии.