Тете избитой в Ингушетии девочки грозит лишение родительских прав на двух детей

Ингушетия

Распечатать

Подозреваемую в избиении семилетней девочки в Ингушетии собираются лишить родительских прав

Читайте также:

У подозреваемой есть два пятилетних сына, которых передадут ближайшему родственнику. Уполномоченная по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева заявила, что ведомство подаст заявление на лишение женщины родительских прав, пишет ТАСС.

При этом планируется найти родственников детей, так как в республике нет детских домов, сообщает RT. Сейчас сыновья подозреваемой находятся в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов.

Как сообщали Юга.ру, 4 июля в одну из больниц Назрани поступила семилетняя девочка с многочисленными кровоподтеками, ссадинами и ушибами. Следствие считает, что повреждения девочке нанесла ее 35-летняя тетя, которая воспитывала ребенка без оформления документов об опеке.

Женщину задержали и заключили под стражу. Против нее возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего. Вину она не признает.

Позже из семьи, где избивали девочку, забрали двух детей. Врачи не обнаружили у них серьезных травм и следов побоев, однако выявили нарушения в развитии.

Дети Преступления против детей
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Подъезд к Краснодару со стороны Тимашевска планируют расширить и реконструировать, чтобы сократить пробки по дороге в Крым
Смолов через суд требует более 7 млн рублей за разбитый им в Краснодаре BMW
В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за издевательства над животными с 14 лет
«Незаконный, необоснованный, несправедливый». Защита «краснодарского каннибала» Бакшеева обжаловала приговор
Тете избитой в Ингушетии девочки грозит лишение родительских прав на двух детей
Власти Сочи предложили не сносить 25 многоэтажек, признанных незаконными

Лента новостей

«Мы с тебя скальп снимем»

На Кубани четыре человека пожаловались на пытки в полиции

Тропический ливень обрушился на Анапу

Статьи

«У немцев до сих пор комплекс вины»

Интервью с организатором выставки «Помни о нас» в Краснодаре

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале