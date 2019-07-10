Тете избитой в Ингушетии девочки грозит лишение родительских прав на двух детей

При этом планируется найти родственников детей, так как в республике нет детских домов, сообщает RT . Сейчас сыновья подозреваемой находятся в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов.

У подозреваемой есть два пятилетних сына, которых передадут ближайшему родственнику. Уполномоченная по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева заявила, что ведомство подаст заявление на лишение женщины родительских прав, пишет ТАСС .

Как сообщали Юга.ру, 4 июля в одну из больниц Назрани поступила семилетняя девочка с многочисленными кровоподтеками, ссадинами и ушибами. Следствие считает, что повреждения девочке нанесла ее 35-летняя тетя, которая воспитывала ребенка без оформления документов об опеке.

Женщину задержали и заключили под стражу. Против нее возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего. Вину она не признает.

Позже из семьи, где избивали девочку, забрали двух детей. Врачи не обнаружили у них серьезных травм и следов побоев, однако выявили нарушения в развитии.