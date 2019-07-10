Тете избитой в Ингушетии девочки грозит лишение родительских прав на двух детей
Подозреваемую в избиении семилетней девочки в Ингушетии собираются лишить родительских прав
У подозреваемой есть два пятилетних сына, которых передадут ближайшему родственнику. Уполномоченная по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева заявила, что ведомство подаст заявление на лишение женщины родительских прав, пишет ТАСС.
При этом планируется найти родственников детей, так как в республике нет детских домов, сообщает RT. Сейчас сыновья подозреваемой находятся в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов.
Как сообщали Юга.ру, 4 июля в одну из больниц Назрани поступила семилетняя девочка с многочисленными кровоподтеками, ссадинами и ушибами. Следствие считает, что повреждения девочке нанесла ее 35-летняя тетя, которая воспитывала ребенка без оформления документов об опеке.
Женщину задержали и заключили под стражу. Против нее возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего. Вину она не признает.
Позже из семьи, где избивали девочку, забрали двух детей. Врачи не обнаружили у них серьезных травм и следов побоев, однако выявили нарушения в развитии.
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