Пятерых леопардов выпустят на волю в Кавказском заповеднике в 2020 году
Программа возрождения переднеазиатского леопарда на Кавказе будет продолжена
Об этом порталу Юга.ру сообщил директор Кавказского государственного биосферного заповедника Сергей Шевелев. По его словам, в сочинском питомнике подрастают котята леопардов. К 2020 году, когда они станут взрослее, пять молодых особей, в основном самок, выпустят на волю.
Сейчас на территории заповедника обитают три самца. Один из них, Артек, три зимних месяца провел в трех километрах от Майкопа.
«Это говорит о том, что здесь животным комфортно. Поэтому и новый маршрут "Тропа леопарда" было решено открыть именно в Адыгее», — отметил Сергей Шевелев.
Он добавил, что ареал обитания леопардов достаточно большой, для отслеживания их передвижения установлено около 100 фотоловушек в районе выпуска — в Мостовском районе, а также 20 ловушек в Адыгее.
К выпуску леопардов планируется установить еще 180 фотоловушек, добавил Сергей Шевелев.
Как сообщали Юга.ру, программа по восстановлению переднеазиатского леопарда была инициирована в 2009 году, в результате начал работать сочинский Центр восстановления популяции леопардов. В 2016-м в Кавказский заповедник выпустили трех леопардов — самцов Ахуна и Килли, а также самку Викторию. В январе 2017 года Виктория погибла во время неудачной охоты, а в феврале 2018-го леопарда Килли в Абхазии убили браконьеры и сняли с него шкуру.
Артек — один из пяти котят, родившихся в 2016 году в Центре восстановления леопарда на Кавказе. В июле 2018 года его сестру и брата Волну и Эльбруса выпустили в дикую природу в Северной Осетии, а спустя месяц сам Артек вышел в дикую природу Кавказского заповедника. В сентябре он поймал молодого оленя, а в ноябре — енотовидную собаку. В апреле 2019-го специалисты Кавказского заповедника рассказали, что Артек около полугода обитает в предгорьях Адыгеи.
В июне 2018 года в Центре восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе родились пять котят. В августе им сделали первые прививки. В сентябре котятам придумали клички — их назвали именами рек.
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