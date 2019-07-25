Пятерых леопардов выпустят на волю в Кавказском заповеднике в 2020 году

Об этом порталу Юга.ру сообщил директор Кавказского государственного биосферного заповедника Сергей Шевелев. По его словам, в сочинском питомнике подрастают котята леопардов. К 2020 году, когда они станут взрослее, пять молодых особей, в основном самок, выпустят на волю.

Сейчас на территории заповедника обитают три самца. Один из них, Артек, три зимних месяца провел в трех километрах от Майкопа.

«Это говорит о том, что здесь животным комфортно. Поэтому и новый маршрут "Тропа леопарда" было решено открыть именно в Адыгее», — отметил Сергей Шевелев.

Он добавил, что ареал обитания леопардов достаточно большой, для отслеживания их передвижения установлено около 100 фотоловушек в районе выпуска — в Мостовском районе, а также 20 ловушек в Адыгее.

К выпуску леопардов планируется установить еще 180 фотоловушек, добавил Сергей Шевелев.