В Сухум из России можно будет улететь и зимой — аэропорт сохранит прямое авиасообщение

В зимний период в столицу Абхазии будут летать самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга

8 октября пресс-служба аэропорта Сухума сообщила, что в зимний период продолжатся рейсы в столицу Абхазии из городов России. Их будет выполнять авиакомпания Nordwind.

С 28 октября сохранятся рейсы в Сухум из аэропорта Шереметьево (Москва). Они будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам. Рейсы запланированы на самолетах Embraer 190, рассчитанных на 110 мест, а также на Airbus А321 вместимостью 220 мест.