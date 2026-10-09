В Сухум из России можно будет улететь и зимой — аэропорт сохранит прямое авиасообщение
В зимний период в столицу Абхазии будут летать самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга
8 октября пресс-служба аэропорта Сухума сообщила, что в зимний период продолжатся рейсы в столицу Абхазии из городов России. Их будет выполнять авиакомпания Nordwind.
С 28 октября сохранятся рейсы в Сухум из аэропорта Шереметьево (Москва). Они будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам. Рейсы запланированы на самолетах Embraer 190, рассчитанных на 110 мест, а также на Airbus А321 вместимостью 220 мест.
Скинуться на самолет:
Помимо этого, улететь в столицу Абхазии можно будет из московского аэропорта Домодедово, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани. Стоимость билетов в эконом-классе начинается от 3,9 тыс. рублей.
Как писали Юга.ру, с 18 сентября по 24 октября авиакомпания Nordwind будет летать в столицу Абхазии вместо Сочи.