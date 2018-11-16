Леопард Артек поймал в Кавказском заповеднике енотовидную собаку

В Кавказском заповеднике леопард Артек, которого летом выпустили в дикую природу, поймал енотовидную собаку

Читайте также: Пять котят переднеазиатского леопарда родились в Сочинком нацпарке

Группа мониторинга Кавказского заповедника возле урочища Дольмены Кизинки на правом берегу реки Кизинчи обнаружила клоки шерсти добычи и свежие следы пребывания леопарда. С помощью спутникового ошейника они установили, что Артек появился на этом участке заповедника 8 ноября в 2:00 и провел там 34 часа. Кластер расположен в буковом лесу на склоне реки Кизинчи на высоте около 900 метров над уровнем моря. Здесь есть нахоженная звериная тропа и несколько поваленных стволов бука.

Около одного из упавших стволов сотрудники заповедника нашли шерсть енотовидной собаки. Они предполагают, что леопард поймал жертву рядом с деревом, занес ее на ствол бука и ел уже там. Кроме шерсти собаки на месте не было найдено других частей скелета или шкуры. Предположительно, останки жертвы унесли вороны, которые были в тот момент неподалеку. Вероятно, что они разнесли по окрестностям кластера шерсть енотовидной собаки в радиусе 15-20 метров, сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.