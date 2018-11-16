Леопард Артек поймал в Кавказском заповеднике енотовидную собаку
В Кавказском заповеднике леопард Артек, которого летом выпустили в дикую природу, поймал енотовидную собаку
Группа мониторинга Кавказского заповедника возле урочища Дольмены Кизинки на правом берегу реки Кизинчи обнаружила клоки шерсти добычи и свежие следы пребывания леопарда. С помощью спутникового ошейника они установили, что Артек появился на этом участке заповедника 8 ноября в 2:00 и провел там 34 часа.
Кластер расположен в буковом лесу на склоне реки Кизинчи на высоте около 900 метров над уровнем моря. Здесь есть нахоженная звериная тропа и несколько поваленных стволов бука.
Около одного из упавших стволов сотрудники заповедника нашли шерсть енотовидной собаки. Они предполагают, что леопард поймал жертву рядом с деревом, занес ее на ствол бука и ел уже там. Кроме шерсти собаки на месте не было найдено других частей скелета или шкуры.
Предположительно, останки жертвы унесли вороны, которые были в тот момент неподалеку. Вероятно, что они разнесли по окрестностям кластера шерсть енотовидной собаки в радиусе 15-20 метров, сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.
Напомним, программу по восстановлению переднеазиатского леопарда в 2009 году инициировал президент РФ Владимир Путин. В 2016 году в Кавказский биосферный заповедник выпустили трех переднеазиатских леопардов — самцов Ахуна и Килли, а также самку Викторию. Их вырастили в сочинском Центре восстановления популяции леопардов. В январе Виктория погибла во время неудачной охоты.
Как писали Юга.ру, леопард Артек является одним из пяти котят, которые родились в 2016 году в Центре восстановления леопарда на Кавказе. В сентябре представители Кавказского заповедника рассказали, что Артек поймал свою первую добычу в дикой природе — молодого оленя.
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