Леопард Артек поймал в Кавказском заповеднике енотовидную собаку

Краснодарский край

Распечатать

В Кавказском заповеднике леопард Артек, которого летом выпустили в дикую природу, поймал енотовидную собаку

Читайте также:

Группа мониторинга Кавказского заповедника возле урочища Дольмены Кизинки на правом берегу реки Кизинчи обнаружила клоки шерсти добычи и свежие следы пребывания леопарда. С помощью спутникового ошейника они установили, что Артек появился на этом участке заповедника 8 ноября в 2:00 и провел там 34 часа.

Кластер расположен в буковом лесу на склоне реки Кизинчи на высоте около 900 метров над уровнем моря. Здесь есть нахоженная звериная тропа и несколько поваленных стволов бука.

© Фото пресс-службы Кавказского заповедника
© Фото пресс-службы Кавказского заповедника
© Фото пресс-службы Кавказского заповедника
© Фото пресс-службы Кавказского заповедника

Около одного из упавших стволов сотрудники заповедника нашли шерсть енотовидной собаки. Они предполагают, что леопард поймал жертву рядом с деревом, занес ее на ствол бука и ел уже там. Кроме шерсти собаки на месте не было найдено других частей скелета или шкуры.

Предположительно, останки жертвы унесли вороны, которые были в тот момент неподалеку. Вероятно, что они разнесли по окрестностям кластера шерсть енотовидной собаки в радиусе 15-20 метров, сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.

Читайте также:

Напомним, программу по восстановлению переднеазиатского леопарда в 2009 году инициировал президент РФ Владимир Путин. В 2016 году в Кавказский биосферный заповедник выпустили трех переднеазиатских леопардов — самцов Ахуна и Килли, а также самку Викторию. Их вырастили в сочинском Центре восстановления популяции леопардов. В январе Виктория погибла во время неудачной охоты.

Как писали Юга.ру, леопард Артек является одним из пяти котят, которые родились в 2016 году в Центре восстановления леопарда на Кавказе. В сентябре представители Кавказского заповедника рассказали, что Артек поймал свою первую добычу в дикой природе — молодого оленя. 

Животные Заповедники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Жительница Гулькевичского района задушила новорожденного сына и выбросила тело в мусорный мешок
Весь состав ОНК Амурской области уволился вслед за председателем из-за заявления о Цеповязе
Кондратьев сообщил, когда стартует горнолыжный сезон в Сочи
На Дону предупредили о сильном ветре и снижении уровня воды до опасных отметок
Власти Краснодара хотят выкупить здание возле Рождественского парка и построить там детский центр
В Ставрополе во время пожара из-за непотушенной сигареты погиб один человек

Лента новостей

Статьи

Поездка на Эльбрус, лекция о питании, ночь в батутном парке

Чем заняться в выходные 17-18 ноября. Выбор Эволюции Юга.ру

Статьи

Дискотека 80-90-х, концерт L'One, балет «Эсмеральда»

И другие события Краснодара с 16 по 18 ноября

СК РФ завершил расследование убийства многодетной матери в Псебае

Подробности громкого дела

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале