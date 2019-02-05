Найденного в Абхазии леопарда убили браконьеры и сняли с него шкуру. Это был Килли

Всемирный фонд дикой природы сообщил, что найденного в начале февраля леопарда Килли застрелили браконьеры и сняли с него шкуру

В Гулрыпшском районе в урочище Мрампа 27 января леопард попал в ловушку. По словам людей, которые нашли его, зажатая капканом лапа почти отмерла и хищник практически отгрыз ее, пытаясь освободиться. Местные жители решили, что леопард умер, и хотели его освободить. Когда животное попыталось защититься, охотники застрелили его. При этом они не обратились в Государственный комитет по экологии и охране природы и не сообщили о раненом хищнике.

По предварительным данным, браконьеры после убийства сняли шкуру с леопарда, а его останки бросили на месте.

Эксперты ИПЭЭ РАН сравнили узоры пятен погибшего хищника с имеющимися паспортами животных, выпущенных на территории Кавказа, и подтвердили, что это был Килли.