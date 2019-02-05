Найденного в Абхазии леопарда убили браконьеры и сняли с него шкуру. Это был Килли
Всемирный фонд дикой природы сообщил, что найденного в начале февраля леопарда Килли застрелили браконьеры и сняли с него шкуру
В Гулрыпшском районе в урочище Мрампа 27 января леопард попал в ловушку. По словам людей, которые нашли его, зажатая капканом лапа почти отмерла и хищник практически отгрыз ее, пытаясь освободиться. Местные жители решили, что леопард умер, и хотели его освободить. Когда животное попыталось защититься, охотники застрелили его. При этом они не обратились в Государственный комитет по экологии и охране природы и не сообщили о раненом хищнике.
По предварительным данным, браконьеры после убийства сняли шкуру с леопарда, а его останки бросили на месте.
Эксперты ИПЭЭ РАН сравнили узоры пятен погибшего хищника с имеющимися паспортами животных, выпущенных на территории Кавказа, и подтвердили, что это был Килли.
«Мы надеемся, что в самые ближайшие сроки полиция Республики Абхазия и Государственный комитет по экологии и охране природы расследуют совершенное убийство леопарда, найдут тех, кто совершил данное преступление, а злоумышленники получат справедливое наказание. Проблема браконьерства на Кавказе является наибольшей угрозой реализации программы восстановления леопарда. Стоит отметить, что это уже второй случай захода реинтродуцированных леопардов в Абхазию. Очевидно, что необходимо проводить разъяснительную работу с местным населением республики, как это делает наш фонд на территории российской части Кавказа», — объясняет директор отделения «Российский Кавказ» WWF России Валерий Шмунк.
В дикой природе Кавказа осталось всего четыре особи переднеазиатского леопарда.
Как сообщали Юга.ру, на территории Абхазии в начале февраля нашли мертвого леопарда.
В 2016 году в Кавказский биосферный заповедник выпустили трех переднеазиатских леопардов: Ахуна, Килли и Викторию. Их вырастили в сочинском Центре восстановления популяции леопардов. В январе Виктория погибла во время неудачной охоты. В августе 2018 года в дикую природу на территории заповедника отправили двухлетнего леопарда Артека.
Переднеазиатские леопарды не попадали в фотоловушки с начала 2018 года. Полтора года назад с Ахуна и Килли сбросили радиоошейники, и сейчас только Артек отслеживается благодаря спутниковому ошейнику.
В декабре 2018 года сотрудники Кавказского заповедника решили отправиться в экспедицию для поиска следов Килли и Ахуна.
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