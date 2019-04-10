Леопард Артек перебрался в предгорную часть Адыгеи
Научные сотрудники Кавказского заповедника 8-9 апреля обследовали кластер преднеазиатского леопарда Артека в Северном отделе на территории Адыгеи
Хищник, выпущенный в Восточном отделе заповедника, вышел за его пределы и уже около полугода обитает в предгорном лесном массиве Адыгеи. По данным спутникового мониторинга, сейчас Артек находится возле горы Трезубец, рассказал порталу Юга.ру ведущий научный сотрудник Кавказского заповедника Сергей Трепет.
«Артек выбрал для себя предгорную часть Адыгеи и Краснодарского края, которая, судя по всему, подходит ему для жизни. Он передвигается по большой территории между реками Лаба и Белая», — рассказал Сергей Трепет.
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Ученый уточнил, что по характеру перемещений можно определять, когда леопарды образовывают кластеры — места, в которых животные задерживаются долго, предположительно потому, что добыли здесь пищу и несколько дней поедают ее.
При обследовании специалисты установили, что леопард Артек в течение 35 часов находился в районе Терновой поляны в долине реки Киши — с 10:00 30 марта до 21:00 31 марта. Ожидалось, что осмотр кластера мог дать информацию о жизнедеятельности леопарда и его предпочтениях в выборе жертвы.
«Однако при проверке точек кластера не было обнаружено никаких фактов, связанных с охотой леопарда или его присутствием. По-видимому, Артек использовал это время для отдыха и наблюдения за тропой. Он покинул место кластера, и уже 7 апреля был отмечен на горе Трезубец на территории Адыгеи в верховьях реки Сюк, правого притока реки Белой», — сказал Трепет.
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Как сообщали Юга.ру, леопарда Артека выпустили в дикую природу Кавказского заповедника в августе 2018 года. На хищника надели специальный ошейник, благодаря которому данные о его передвижении передаются через спутник в Институт проблем экологии и эволюции РАН.
В сентябре Артек поймал свою первую добычу в дикой природе — молодого оленя, а в ноябре его добычей стала енотовидная собака.
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