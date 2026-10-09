Почти 120 тысяч рейсов в России опоздали на два часа и больше за восемь месяцев 

За восемь месяцев 2026 года задержек рейсов стало на 20% больше, чем годом ранее

В статистику попадают случаи, связанные не только с техническими неисправностями, но и с погодой, ограничениями на использование воздушного пространства и другими обстоятельствами. При этом доля задержек именно по техническим причинам за год снизилась — с 12,7% до 10,1%.

9 октября «Коммерсантъ» сообщил , что за восемь месяцев 2026 года 118,1 тыс. рейсов в России опоздали на два часа и больше. Такими цифрами поделился Минтранс. Показатель оказался на 20% хуже, чем за аналогичный период 2025-го.

В Сухум из России можно будет улететь и зимой:

Однако у «АльфаСтрахования», картина совсем другая. За январь–сентябрь длительные задержки регулярных рейсов участились в среднем в 2,2 раза, а отмены — вдвое. Компания отслеживает полеты 30 крупных российских и около 60 иностранных перевозчиков, на которые приходится примерно 97% пассажиропотока в стране.

Число рейсов, задержанных хотя бы на час, выросло в 1,7 раза — до 128 тыс. Это 19% от всех перелетов, попавших в выборку. Вылетов с опозданием больше двух часов стало вдвое больше — 77 тыс., а с задержкой от трех часов — в 2,2 раза, 51 тыс. На эти категории пришлось соответственно 11% и 7% отслеженных рейсов.

Еще сильнее выросло число задержек на четыре часа и более: показатель увеличился почти в 2,4 раза — до 36 тыс. Таких случаев оказалось около 5% от общего числа рейсов в выборке. Для сравнения, в 2024 году их насчитывалось 8,7 тыс. или 2%.

Источники издания объясняют разницу тем, что официальная статистика Минтранса учитывает большое количество своевременно выполняемых рейсов малой и государственной авиации, а также чартерных и грузовых.