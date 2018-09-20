Леопард Артек поймал в Кавказском заповеднике молодого оленя
В Кавказском заповеднике леопард Артек, выпущенный в августе в дикую природу, поймал первую добычу
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Хищник охотится на горе Ахцархва. Пока леопард находился в районе выпуска, специалисты через спутниковый ошейник могли дистанционно отслеживать действия леопарда. Наблюдения проводили в течение 44 часов — с 7 по 9 сентября. Когда Артек покинул территорию, 12-14 сентября, мониторинговая группа выдвинулась на место, чтобы изучить следы пребывания леопарда на местности, сообщили в пресс-службе отделения «Российский Кавказ» WWF России.
«В лесу, недалеко от места выпуска, обнаружили первую крупную добычу Артека в дикой природе. Ею оказался олень-сеголеток. Первоначально нашли несколько ребер. Однако позже обнаружили заднюю ногу оленя, закопанную землей и дерном, вероятно, медведем. Ни шкуры, ни других фрагментов добычи не нашли. В пределах кластера были экскременты леопарда и медведя», — пояснил директор регионального отделения «Российский Кавказ» Валерий Шмунк.
Как сообщали Юга.ру, самца переднеазиатского леопарда Артека 31 августа выпустили в дикую природу на территории Кавказского биосферного заповедника. Животное транспортировали на вертолете в специальной клетке на гребень горы Ахцархва.
Артек — один из пяти котят, родившихся в 2016 году в Центре восстановления леопарда на Кавказе. Его сестру Волну вместе с самцом Эльбрусом выпустили 27 июля в дикую природу на территории нацпарка Алания в Северной Осетии.
Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. В 2016 году в Кавказский биосферный заповедник выпустили трех переднеазиатских леопардов — самцов Ахуна и Килли, а также самку Викторию. Их вырастили в сочинском Центре восстановления популяции леопардов. В январе Виктория погибла во время неудачной охоты.
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