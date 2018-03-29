Жителям Западного Кавказа заплатят за сообщения о следах переднеазиатского леопарда

Адыгея, Краснодарский край

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Жители регионов Западного Кавказа смогут получить денежное вознаграждение за сведения о переднеазиатских леопардах

В Краснодарском крае 23 марта возле туристического лагеря на реке Бугунжа заметили цепочку следов преднеазиатского леопарда. Вероятно, они принадлежат самцу Кили. Следы шли вдоль обрыва и по берегу реки. Леопард двигался за лисицей.

Кавказский государственный биосферный заповедник попросил граждан сообщать об обнаружении следов переднеазиатского леопарда. За каждый достоверный сигнал сообщивший сможет получить денежное вознаграждение и благодарность от Всемирного фонда дикой природы.

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На территории Западного Кавказа обитают два леопарда, они ведут скрытный образ жизни. Ученым важны любые достоверные сведения о животных — следы, визуальные встречи и следы жизнедеятельности.

«Минприроды России, Всемирный фонд природы, Институт проблем экологии и эволюции РАН, АНО "Центр природы Кавказа", Кавказский государственный заповедник выражают благодарность местным жителям за неравнодушие и поддержку реализации программы восстановления популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе», — сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.

Информацию о леопардах можно передать по телефонам:

  • +7 (928) 467-60-94 — Сергей Алексеевич Трепет
  • +7 (903) 497-61-07 — Алим Бесланович Пхитиков
  • +7 (918) 411-94-18 — Виктор Николаевич Булгаков
  • +7 (918) 307-63-44 — Анатолий Николаевич Кудактин
  • +7 (918) 341-02-11 — Александр Михайлович Юрков
  • +7 (989) 825-56-60 — Всемирный фонд природы

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Как сообщали Юга.ру, в 2016 году в Кавказский биосферный заповедник выпустили трех переднеазиатских леопардов — самцов Ахуна и Килли и самку Викторию, выращенных в сочинском Центре восстановления популяции леопардов.

В ноябре 2017 года Викторию поймали жители абхазского села Лыхны, у которых самка, сбежавшая с территории заповедника, воровала кур. Вскоре Викторию вернули в центр восстановления и выпустили в дикую природу. В январе 2018 года она погибла во время неудачной охоты.

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Жителям Западного Кавказа заплатят за сообщения о следах переднеазиатского леопарда
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