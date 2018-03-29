Жителям Западного Кавказа заплатят за сообщения о следах переднеазиатского леопарда

Жители регионов Западного Кавказа смогут получить денежное вознаграждение за сведения о переднеазиатских леопардах

В Краснодарском крае 23 марта возле туристического лагеря на реке Бугунжа заметили цепочку следов преднеазиатского леопарда. Вероятно, они принадлежат самцу Кили. Следы шли вдоль обрыва и по берегу реки. Леопард двигался за лисицей.

Кавказский государственный биосферный заповедник попросил граждан сообщать об обнаружении следов переднеазиатского леопарда. За каждый достоверный сигнал сообщивший сможет получить денежное вознаграждение и благодарность от Всемирного фонда дикой природы.