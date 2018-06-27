Пять котят преднеазиатского леопарда родились в Сочинком нацпарке

Краснодарский край

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Стало известно точное количество котят переднеазиатского леопарда, которые родились в Центре восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка

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В начале июня обзавелись потомством сразу две самки переднеазиатского леопарда — Андреа и Черри.

У Андреа появилось два котенка, а точное количество детнышей Черри долгое время оставалось неизвестным.

«Самка находилась в каменном гроте, пространство которого находится вне поля зрения камер. 18 июня Черри перенесла детенышей в новое укрытие — деревянное логово, оборудованное системой видеонаблюдения, благодаря которой специалисты Центра зафиксировали, что котят трое», — сообщили в пресс-службе Минприроды России.

Действия Черри специалисты характеризуют как обычные для животных: периодическое перемещение потомства в новые укрытия является типичным элементом материнского поведения леопардов.

Сотрудники Центра продолжают наблюдение за новорожденными и их матерью. Состояние самки и потомства в норме и не вызывает опасений. За две недели котята заметно подросли — они уже активно передвигаются по новому логову. Большую часть времени проводят в соответствии со своими потребностями — спят и питаются материнским молоком.

Таким образом, сейчас в Центре содержится 17 леопардов, в том числе 5 детенышей. Четыре взрослых животных проходят финальный этап подготовки к выпуску в дикую природу.

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Как сообщали Юга.ру, в 2016 году в Кавказский биосферный заповедник выпустили трех переднеазиатских леопардов — самцов Ахуна и Килли и самку Викторию, выращенных в сочинском Центре восстановления популяции леопардов.

Виктория сбежала с территории заповедника. В ноябре 2017 года самку поймали жители абхазского села Лыхны, у которых она воровала кур. Вскоре Викторию вернули в центр восстановления и выпустили в дикую природу. В январе 2018 года она погибла во время неудачной охоты.

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