Пять котят преднеазиатского леопарда родились в Сочинком нацпарке

Стало известно точное количество котят переднеазиатского леопарда, которые родились в Центре восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка

В начале июня обзавелись потомством сразу две самки переднеазиатского леопарда — Андреа и Черри.

У Андреа появилось два котенка, а точное количество детнышей Черри долгое время оставалось неизвестным.

«Самка находилась в каменном гроте, пространство которого находится вне поля зрения камер. 18 июня Черри перенесла детенышей в новое укрытие — деревянное логово, оборудованное системой видеонаблюдения, благодаря которой специалисты Центра зафиксировали, что котят трое», — сообщили в пресс-службе Минприроды России.

Действия Черри специалисты характеризуют как обычные для животных: периодическое перемещение потомства в новые укрытия является типичным элементом материнского поведения леопардов.

Сотрудники Центра продолжают наблюдение за новорожденными и их матерью. Состояние самки и потомства в норме и не вызывает опасений. За две недели котята заметно подросли — они уже активно передвигаются по новому логову. Большую часть времени проводят в соответствии со своими потребностями — спят и питаются материнским молоком.