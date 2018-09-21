Котят переднеазиатского леопарда в Сочинском нацпарке назвали именами рек
Трехмесячным котятам, которые родились в июне в Центре восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка, дали клички
По традиции, котят, рожденных в Центре восстановления леопарда, называют в честь гор, рек и урочищ, которые расположены в пределах исторического ареала обитания переднеазиатского леопарда на юге России, рассказали в пресс-службе Минприроды России.
Так, леопардам, которые родились в Сочи в 2018 году, дали клички, соответствующие названиям рек. Детенышей Задига и Андреа назвали Баксан (река в Кабардино-Балкарии) и Лаба (Краснодарский край). Котятам Алоуса и Черри дали имена Кодор (Абхазия), Агура (Сочи) и Аибга (горный хребет к востоку от Красной Поляны).
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Как сообщил руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе Николай Воронин, котята развиваются без отклонений и за три с половиной месяца заметно подросли.
Как сообщали Юга.ру, 5 июня в Центре восстановления леопарда на Кавказе Сочинского нацпарка две самки переднеазиатского леопарда родили пятерых детенышей. В конце августа состоялась первая встреча котят с человеком — им сделали прививки, определили половую принадлежность, а ветеринарный врач провел осмотр.
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