В Северной Осетии в дикую природу выпустили двух леопардов

В Северной Осетии в национальном парке «Алания» 27 июля выпустили двух переднеазиатских леопардов Волну и Эльбруса

Их доставили самолетом из Сочи. Это первый выпуск редких хищников в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе отделения «Российский Кавказ» Всемирного фонда дикой природы.

Волна и Эльбрус родились в 2016 году в Центре восстановления леопарда на Кавказе в Сочи. Их с рождения готовили к самостоятельной жизни в дикой природе по программе, которая практически исключает контакт с человеком. Недавно животные подтвердили умение самостоятельно охотиться и избегать человека.

Выпущенные леопарды имеют ошейники спутникового слежения. Это позволит ученым наблюдать за их передвижением и изучать особенности поведения во время адаптации.

Во Владикавказе также открыли скульптуру «Возвращение леопардов на Кавказ». В этот день проведут мероприятия в честь Дня кавказского барса (переднеазиатского леопарда). Планируется, что праздник будет ежегодным.

В ближайшее время в дикую природу собираются выпустить еще двух особей — Багиру и Артека, которых вырастили в Центре восстановления леопарда в Сочи.