В Северной Осетии в дикую природу выпустили двух леопардов
В Северной Осетии в национальном парке «Алания» 27 июля выпустили двух переднеазиатских леопардов Волну и Эльбруса
Их доставили самолетом из Сочи. Это первый выпуск редких хищников в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе отделения «Российский Кавказ» Всемирного фонда дикой природы.
Волна и Эльбрус родились в 2016 году в Центре восстановления леопарда на Кавказе в Сочи. Их с рождения готовили к самостоятельной жизни в дикой природе по программе, которая практически исключает контакт с человеком. Недавно животные подтвердили умение самостоятельно охотиться и избегать человека.
Выпущенные леопарды имеют ошейники спутникового слежения. Это позволит ученым наблюдать за их передвижением и изучать особенности поведения во время адаптации.
Во Владикавказе также открыли скульптуру «Возвращение леопардов на Кавказ». В этот день проведут мероприятия в честь Дня кавказского барса (переднеазиатского леопарда). Планируется, что праздник будет ежегодным.
В ближайшее время в дикую природу собираются выпустить еще двух особей — Багиру и Артека, которых вырастили в Центре восстановления леопарда в Сочи.
Как сообщали Юга.ру, программа по восстановлению переднеазиатского леопарда была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. В начале июня обзавелись потомством сразу две самки переднеазиатского леопарда — Андреа и Черри. У них родились пять котят.
В 2016 году в Кавказский биосферный заповедник выпустили трех переднеазиатских леопардов — самцов Ахуна и Килли, а также самку Викторию. Их вырастили в сочинском Центре восстановления популяции леопардов. В январе Виктория погибла во время неудачной охоты.
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