На Кубани продолжается бархатный сезон: Черное море прогрелось до +22 °C

Синоптики рассказали, какая температура воды на курортах Краснодарского края 9 октября

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 9 октября море в районе Туапсе и Сочи прогрелось до 22°C (такая температура считается порогом комфорта для купания). В Анапе, Новороссийске и Геленджике вода держится на отметке 20°C, а у берегов Тамани — 19°C.



Азовское море уже более прохладное: в Приморско-Ахтарске температура воды составляет 18°C, а в Ейске и станице Должанской — 17°C.

33 °C в октябре: На Кубани побит температурный рекорд

Напомним, что теплая погода задержится в регионе и в выходные — к концу недели воздух в крае прогреется до 26°C. Кандидат географических наук Юрий Ткаченко рассказал, что сейчас Кубань находится под влиянием антициклона, а похолодание придет только в конце октября.