На Кубани продолжается бархатный сезон: Черное море прогрелось до +22 °C

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали, какая температура воды на курортах Краснодарского края 9 октября

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 9 октября море в районе Туапсе и Сочи прогрелось до 22°C (такая температура считается порогом комфорта для купания). В Анапе, Новороссийске и Геленджике вода держится на отметке 20°C, а у берегов Тамани — 19°C.

Азовское море уже более прохладное: в Приморско-Ахтарске температура воды составляет 18°C, а в Ейске и станице Должанской — 17°C.

33 °C в октябре:

Напомним, что теплая погода задержится в регионе и в выходные — к концу недели воздух в крае прогреется до 26°C. Кандидат географических наук Юрий Ткаченко рассказал, что сейчас Кубань находится под влиянием антициклона, а похолодание придет только в конце октября. 

Ранее Юга.ру писали, какая погода будет в Краснодарском крае в выходные.

Азовское море Анапа Геленджик Ейский район Курорты и туризм Новороссийск Пляжи Погода Приморско-Ахтарский район Сочи Тамань Туапсинский район Черное море

Новости

С заботой о будущем. В Краснодаре обсудят осознанную моду
Краснодарский край стал лидером в РФ по числу участков в зонах затопления
На Кубани продолжается бархатный сезон: Черное море прогрелось до +22 °C
Почти 120 тысяч рейсов в России опоздали на два часа и больше за восемь месяцев 
Бабье лето продолжается? В Краснодарском крае ожидают до +26 °С
В Сухум из России можно будет улететь и зимой — аэропорт сохранит прямое авиасообщение

Лента новостей

Реклама на сайте