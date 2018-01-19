В горах Сочи погибла самка леопарда Виктория, воровавшая кур в Абхазии

Самка переднеазиатского леопарда Виктория погибла во время неудачной охоты на территории Кавказского заповедника

Викторию нашли по данным координат ошейника. Каких-либо повреждений или ранений у нее не обнаружили.

«Сопоставив эти данные и маршрут перемещений кошки с помощью спутникового слежения, учитывая отсутствие неблагоприятных погодных явлений, наличия достаточной кормовой базы, специалисты рабочей группы пришли к выводу, что гибель леопарда произошла в середине января в результате неудачной охоты на крупного зверя (олень, кабан, серна, тур и т. п.)», — сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

Как сообщали Юга.ру, Виктория — одна из трех особей переднеазиатского леопарда, первыми выпущенных в дикую природу в РФ на территории Кавказского заповедника в июле 2016 года. Она была первым котенком, который родился в АНО «Центр природы Кавказа».

«Готовя ее к самостоятельной жизни в природе, где каждая охота связанна с риском для жизни, мы натаскивали ее, проводя учебную охоту рано утром и ночные часы; при дожде и снеге, и она демонстрировала потрясающую ловкость и сообразительность. Конечно, ее гибель — это большая потеря. К сожалению, естественный отбор — жестокий, но необходимый фактор. Реализуя одну из самых сложных программ — восстановления редкого кавказского леопарда, надо быть готовыми к таким событиям», — отметил замдиректора Сочинского национального парка Умар Семенов.

Директор WWF России Игорь Честин назвал гибель Виктории большой потерей для программы по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе: так как она была единственная самка в природе, в этом году размножения в естественных условиях не произойдет.

Глава Минприроды Сергей Донской поручил Центру восстановления леопарда на Кавказе активизировать подготовку леопардов, в том числе трех самок, также выращенных в центре, к выпуску летом 2018 года.

Напомним, в ноябре 2017 года Викторию поймали жители абхазского села Лыхны, у которых самка, сбежавшая с территории заповедника, воровала кур. Вскоре Викторию вернули в центр восстановления и выпустили в дикую природу.