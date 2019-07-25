Из-за сильного ливня в Краснодаре встали трамваи

Дождь начался около полудня. Из-за ливня встали трамваи в районе Вишняковского сквера — на пересечении улиц Переходной и Новороссийской. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что туда направили две машины для откачки воды и восстановления движения вагонов.

Также поступило несколько заявок на откачку воды. Две вакуумные машины и специализированную бригаду по прочистке ливневой канализации отправили на Старокубанское кольцо, одну — на улицу Российскую, еще одну — на Озерную, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, до 26 июля в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, в отдельных пунктах — град. В связи с этим в Краснодаре объявили штормовое предупреждение, в Сочи ввели режим повышенной готовности. Также в эти дни в Азовском море возможны волны до 1 метра, в Черном — смерчи.

20 и 21 июля на Кубани и в Адыгее прошли сильные дожди. В Краснодаре ливень длился более 12 часов — выпала месячная норма осадков. В городе затопило дороги, вышли из строя светофоры. Глава Краснодара Евгений Первышов 22 июля заявил, что дождевая канализация в городе была в неработоспособном состоянии.

В Сочи в ночь с 24 на 25 июля из-за сильного дождя подтопило четыре двора, в трех из них вода зашла в дома. Продолжительные июльские дожди также привели к подъему уровня воды в реках на территории Кавказского заповедника.