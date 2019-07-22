Дождевая канализация в Краснодаре была в неработоспособном состоянии — Первышов

Глава Краснодара Евгений Первышов 22 июля рассказал о планах расширить службу по содержанию ливневки в этом году

В Краснодаре в июне создали специальные группы, которые занимаются расчисткой ливневой канализации. По словам Первышова, фактически дождевая канализация в городе находилась в неработоспособном состоянии. В бюджете Краснодара предусмотрены деньги на покупку дополнительного комплекта спецтехники для муниципальной службы по содержанию ливневой канализации. Планируется, что увеличится и штат специалистов.

Вице-мэр Артем Доронин пояснил, что в муниципальной службе сформированы две бригады специалистов, в каждой из которых по восемь человек. В сентябре планируют взять на работу еще две бригады. После этого служба сможет работать круглосуточно.

«Сейчас мы точно понимаем, насколько колоссальный объем работы по очистке и содержанию ливневки предстоит провести в Краснодаре. Выпавшая менее чем за сутки месячная норма осадков еще раз доказала необходимость этого. Постоянно поступают заявки от жителей, просьбы расчистить ливневую канализацию на внутридворовых территориях. Помимо этого нужно приводить в порядок десятки километров магистральных сетей», — сказал мэр.

Он отметил, что работы нужно провести за год, максимум — полтора. Сейчас в муниципальной службе по содержанию ливневой канализации шесть спецмашин. Технику приобрели в июне, все машины новые. Среди них илососные автомобили, а также гидродинамические и комбинированные поливомоечные машины. До конца года собираются купить еще один комплект оборудования для работы — это шесть машин. Их поставят в Краснодар в начале следующего года. С учетом новой техники на сетях ливневой канализации смогут одновременно работать четыре бригады, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.