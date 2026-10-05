Ска-панки Distemper приедут в Краснодар на «Троллейбусе» с Чумовой собакой

Краснодарский край

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  • Distemper © Фото Елены Румянцевой
    Distemper © Фото Елены Румянцевой

Ска-панки Distemper отметят 37-летие большими концертами на юге России

Флагманы российской ска-панк-сцены Distemper отправляются в тур «Троллейбус 37» в честь 37-летия группы. Музыканты подготовили программу из хитов за все время существования коллектива. С группой едет талисман — Чумовая собака.

Distemper выступят в трех городах:

  • 23 октября в Ростове-на-Дону; 
  • 24 октября в Краснодаре;
  • 25 октября в Волгограде.

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Группа Distemper образовалась в Москве в 1989 году. Изначально коллектив играл хардкор, но ко второй половине 1990-х перешел на калифорнийский и ска-панк. За 37-летнюю историю группа записала 18 альбомов, множество раз гастролировала по России и за рубежом и стала одной из самых известных на отечественной ска-сцене.

Distemper переводится с английского как «собачья чума». На обложках альбомов коллектива часто присутствуют изображения псов, а на концертах развлекает публику и танцует шоумен в образе животного.

Название тура отсылает к песне «Троллейбус 27» из альбома «Город» (1995).

Краснодарское выступление состоится 24 октября в «Кроп Арене».

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