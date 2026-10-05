Ска-панки Distemper приедут в Краснодар на «Троллейбусе» с Чумовой собакой

Группа Distemper образовалась в Москве в 1989 году. Изначально коллектив играл хардкор, но ко второй половине 1990-х перешел на калифорнийский и ска-панк. За 37-летнюю историю группа записала 18 альбомов, множество раз гастролировала по России и за рубежом и стала одной из самых известных на отечественной ска-сцене.



Distemper переводится с английского как «собачья чума». На обложках альбомов коллектива часто присутствуют изображения псов, а на концертах развлекает публику и танцует шоумен в образе животного.



Название тура отсылает к песне «Троллейбус 27» из альбома «Город» (1995).

Краснодарское выступление состоится 24 октября в «Кроп Арене».