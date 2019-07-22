В Краснодаре за день выпала почти месячная норма осадков
В Краснодаре 21 июля сильный дождь подтопил 74 адреса в разных районах города
Дождь в краевой столице длился более 12 часов. По данным на полночь 22 июля, в городе выпало 54 мм осадков — при месячной норме в 56 мм. Спецтехника откачала воду почти по 20 адресам, при этом за день поступило 74 заявки на откачку воды из-за подтоплений.
Для ликвидации последствий ливня к вечеру задействовали все 20 единиц спецтехники, которая продолжала работать всю ночь.
По информации ЕДДС, из-за осадков оперативные службы круглосуточно мониторят состояние Краснодарского водохранилища. Сброс воды на утро 21 июля составлял 561 куб.м/сек, к вечеру — 563 куб.м/сек. По данным специалистов службы, водохранилище имеет большой объем запаса приема ливневых вод — почти 1,5 млрд куб. метров, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на 21 и 22 июля объявили штормовое предупреждение из-за грозы с градом и сильным ветром. Также непогода ожидается на территории Краснодарского края, за исключением Сочи.
Где он находится и как выглядит
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