В Краснодаре за день выпала почти месячная норма осадков

Дождь в краевой столице длился более 12 часов. По данным на полночь 22 июля, в городе выпало 54 мм осадков — при месячной норме в 56 мм. Спецтехника откачала воду почти по 20 адресам, при этом за день поступило 74 заявки на откачку воды из-за подтоплений.

Для ликвидации последствий ливня к вечеру задействовали все 20 единиц спецтехники, которая продолжала работать всю ночь.

По информации ЕДДС, из-за осадков оперативные службы круглосуточно мониторят состояние Краснодарского водохранилища. Сброс воды на утро 21 июля составлял 561 куб.м/сек, к вечеру — 563 куб.м/сек. По данным специалистов службы, водохранилище имеет большой объем запаса приема ливневых вод — почти 1,5 млрд куб. метров, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.