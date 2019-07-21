В Краснодаре ливень подтопил дворы и дороги, местами встали трамваи

По данным МЧС на 15 часов, на пульт дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы поступило 14 заявок о подтопленных участков — семи придворовых территорий и семи участков проезжей части.

По информации мэрии города, работы по откачке воды на проезжей части улично-дорожной сети проводят по 15 заявкам в разных микрорайонах. Наибольшее скопление воды зафиксировано на пересечении Буденного и Садовой, на Российской, на пересечении Пригородной и Ростовского шоссе, на Переходной и Восточно-Кругликовской.

Кроме того, из-за ливня остановилось движение трамваев на пересечении улиц Переходной и Новороссийской, а также на перекрестке Буденного и Садовой. На месте работает спецтехника, после устранения последствий ливня движение общественного транспорта будет восстановлено.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в связи с непогодой объявили штормовое предупреждение. По данным краевого гидрометцентра, 21 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный с порывами. Температура воздуха — 24-26 °С.

Штормовое предупреждение продлили и на понедельник, 22 июля.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 214-33-36 или 112.