Надувной единорог, сапсерф и лодка. Как краснодарцы встретили летний дождь

View this post on Instagram

Продолжаем сериал «Краснодарский бульк». В этой части мы покажем как горожане встретили мокроты небесные. А в конце покажем как взять потоп в ипотеку от 5 миллионов. Спасибо всем за стойкость, с которой вы снимаете город. Это важно — это опыт, впечатления и истории, из которых отливается наша ментальность. Листаем ⠀ Доброй ночи, друзья! #ПотопыКраснодара #Мокродар #typodar