Надувной единорог, сапсерф и лодка. Как краснодарцы встретили летний дождь

В Краснодаре 21 и 22 июля объявили штормовое предупреждение из-за грозы с градом и сильным ветром. В краевой столице ливень подтопил дворы и дороги, местами встали трамваи. По данным властей, 21 июля в городе выпала почти месячная норма осадков.

Кроме того, вечером в этот же день жительница дома по ул. Мира, 90, крыша которого сгорела 4 июля, прислала в редакцию Юга.ру видео, на котором видно, как заливает водой квартиры.