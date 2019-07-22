Надувной единорог, сапсерф и лодка. Как краснодарцы встретили летний дождь
В Краснодаре 21 июля сильный дождь затопил многие улицы города, местные жители вышли развлекаться на улицы
В Краснодаре 21 и 22 июля объявили штормовое предупреждение из-за грозы с градом и сильным ветром. В краевой столице ливень подтопил дворы и дороги, местами встали трамваи. По данным властей, 21 июля в городе выпала почти месячная норма осадков.
Кроме того, вечером в этот же день жительница дома по ул. Мира, 90, крыша которого сгорела 4 июля, прислала в редакцию Юга.ру видео, на котором видно, как заливает водой квартиры.
Однако некоторые краснодарцы не испугались дождя и вышли на улицы города. Паблик «Туподар» в инстаграме собрал видео с последствиями ливня, назвав их сериалом «Краснодарский бульк». На кадрах видно, как некоторые жители города решили не ехать к морю и искупались на проезжей части. Кто-то поплавал по краевому центру на надувном единороге и матрасе. Также местные жители решили сэкономить на мойке автомобиля и протирали машины под проливным дождем.
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Продолжаем сериал «Краснодарский бульк». В этой части мы покажем как горожане встретили мокроты небесные. А в конце покажем как взять потоп в ипотеку от 5 миллионов. Спасибо всем за стойкость, с которой вы снимаете город. Это важно — это опыт, впечатления и истории, из которых отливается наша ментальность. Листаем �� ⠀ Доброй ночи, друзья! #ПотопыКраснодара #Мокродар #typodar
Однако не все жители Краснодара обрадовались дождю. Например, доставщики еды были вынуждены ехать на велосипеде по колени в воде, чтобы отвезти заказы.
Некоторые краснодарцы достали свои лодки и отправились на них плавать по городу.
Еще одна жительница Краснодара перешла лужу на руках, чтобы не намочить обувь.
Другой местный житель вдохновился дождем и посвятил Краснодару стихотворение, назвав краевую столицу «Бикини Боттомом» [Город на дне океана, в котором жили герои мульсериала «Губка Боб» — Юга.ру].
Неравнодушные краснодарцы в разных районах города вылавливали автомобильные номера из воды и раскладывали на сухой дороге, чтобы владельцы смогли их найти.
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Ищем и отдаём госномера в комментариях! Пишем найденные и потерянные. Обмениваемся контактами. Несколько номеров прямо в этом видео. @play.like.me пишет, что достал кучу госномеров в луже на проспекте Чекистов и оставил их на газоне. Это в районе креста. Напоминаем про лайфхак! �� Пишите ваши номера телефонов на обратной стороне номерных знаков! Когда их найдут — смогут вам позвонить. За видео спасибо @missisbublik и @fabrichnova.sr. #ПотопыКраснодара #Мокродар #ДождиКраснодара #Краснодар
Как сообщали Юга.ру, на Кубани экстренное предупреждение по непогоде сохраняется и на 22 июля.
Где он находится и как выглядит
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