В Кавказском заповеднике прошел смерч и случился паводок

Продолжительные июльские дожди привели к подъему уровня воды в реках на территории Кавказского заповедника

По ручью Белому прошел водный поток с тоннами камней, деревьев и мусора. Постепенно из-за преграды вода поменяла русло и стала размывать берег, рассказали 24 июля в пресс-службе Кавказского заповедника. Была угроза размыва моста, ведущего на КПП «Ручей Белый» — единственного пути, связывающего эту часть заповедника с внешним миром.

К ликвидации последствий паводка привлекли весь состав Западного отдела охраны и тяжелую технику.

В это же время в Южном отделе заповедника смерч повалил деревья, которые перекрыли пожарный проезд.