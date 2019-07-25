В Кавказском заповеднике прошел смерч и случился паводок

Краснодарский край

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Продолжительные июльские дожди привели к подъему уровня воды в реках на территории Кавказского заповедника

По ручью Белому прошел водный поток с тоннами камней, деревьев и мусора. Постепенно из-за преграды вода поменяла русло и стала размывать берег, рассказали 24 июля в пресс-службе Кавказского заповедника. Была угроза размыва моста, ведущего на КПП «Ручей Белый» — единственного пути, связывающего эту часть заповедника с внешним миром.

К ликвидации последствий паводка привлекли весь состав Западного отдела охраны и тяжелую технику.

В это же время в Южном отделе заповедника смерч повалил деревья, которые перекрыли пожарный проезд.

Напомним, 23 и 24 июля городские службы Сочи работали в режиме повышенной готовности из-за гроз и усиления ветра.

Как сообщали Юга.ру, в середине июля девять селей сошли в тисо-самшитовой роще заповедника в Сочи.

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